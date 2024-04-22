惡劣天氣突襲！24小時內兩發黃雨 吹起港鐵月台上蓋 清水灣現水龍捲 狂風雷暴持續 DSE考生出門前留意公布

本港昨狂風暴雨，多區發生塌樹，有港鐵月台上蓋被吹起，交通受影響。天文台於24小時內兩度發出黃色暴雨警告信號，並接報清水灣早上出現水龍捲！有專家指香港大雨季節通常在5至8月出現，3、4月持續數日大雨屬較少見；估計因兩股氣流相遇，引起很強對流，導致惡劣天氣。天文台預測今明兩日仍有驟雨及狂風雷暴，本周天氣持續不穩定。中學文憑試(DSE)考生則要緊記在出門前留意考評局網站、HKDSE應用程式的推送通知，以及電視電台公布教評局就惡劣天氣所作特別安排。
本港昨日風勢頗大，早上11時05分左右，青洲和長洲分別錄得每小時約105公里和約100公里的猛烈陣風。而早上9時半左右清水灣有水龍捲報告，天文台其後發布清水灣攝影機的畫面，可見水龍捲形成後在水上快速旋轉的過程，水龍捲呈巨型漏斗形狀，貫通海面及雲層。香港氣象學會發言人梁榮武指，過去數十年從未試過4月出現水龍捲，但有關紀錄並非絕對，當天氣不穩定、對流很強情況下，或會出現水龍捲及龍捲風。
塌樹山頂纜車服務暫停
風雨亦導致多區發生塌樹，其中山頂白加道有直徑一米的大樹倒塌令山頂纜車服務暫停；中環干德道、荔枝角長坑路和將軍澳馬游塘道中午前亦有塌樹報告，而油麻地有樹倒塌，兩輛途經私家車遭樹枝擊中，無人受傷。至於港鐵大學站月台在下午約3時半，疑受到強陣風吹襲，部分上蓋被吹起，列車要暫時使用大學站同一方向月台上落客，工人於下午約4時20分完成緊急維修工作。
天文台指香港產生暴雨主要有3個條件，當低壓槽、高空輻散及高空擾動同時出現，大氣配置便有利對流旺盛發展，暴雨就有機會發生。梁榮武分析指，現時南海出現較強的西南季候風，而北方則有較弱的冷空氣南下，當兩股氣流相遇，引起很強對流，令空氣急速上升，引致雷暴甚至颮線形成，導致昨日惡劣天氣。
文憑試紅雨照常舉行
天文台預測今明兩日間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，本周中至後期天氣仍然不穩定，間中有驟雨及雷暴。今日氣溫介乎攝氏22至26度。吹和緩至清勁南至西南風，高地間中吹強風。天文台又指受低壓槽影響，未來一兩日廣東沿岸地區雨勢有時頗大及有狂風雷暴。預料本周中至後期華南沿岸地區天氣仍然不穩定，間中有雷雨。
中學文憑試筆試考期還有兩周，考評局表示，若考試當日遇上惡劣天氣，將會因應情況作出特別安排，呼籲考生毋須擔心，並要在出門前留意考評局網站、HKDSE應用程式的推送通知和電視台、電台等相關公布。考評局續指，黃色暴雨警告下，考試會照常舉行；若紅雨警告，考試一般會照常舉行，惟所有試場主任會將開考時間順延15分鐘；如有需要，個別試場可以再額外延遲15分鐘開考。黑色暴雨警告下，所有公開考試將延期舉行。