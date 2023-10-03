愉園足球俱樂部遭前外援查理史葛入稟申請清盤 12.6聆訊

網上資料顯示，現年26歲的查理史葛來自英格蘭，6歲加入英超勁旅曼聯青訓系統，2014年被提拔上曼聯U18青年軍，曾與多名現役曼聯球星成為隊友，包括拉舒福特、麥湯文尼等，2018年夏天被曼聯解約。

史葛並不涉及欠薪傳票

查理史葛2020年來港簽約愉園，翌年轉投另一本地球會傑志。他效力愉園期間，球隊被指欠薪，包括查理史葛等球員曾到足總及勞工處求助。

翻查資料，愉園及前班主陳志實涉拖欠球員逾百萬元薪金，遭勞工處票控沒有在到期日內付給工資、沒有在僱傭合約完成時支薪等48張傳票控罪。他們上月表示已向全部11名職球員繳清欠薪並擬認罪，案件押後至10月19日再訊。惟傳票所涉的10人為時任職員許家銓、譚德鏗；球員黃智康、張俊軒、黃浩然、屠俊翹、曾至孝、Silva Da Silva Luciano、Severo Burkatt Mikael和余嘉瑋，並不涉及查理史葛。

愉園體育會會長貝鈞奇曾澄清指，被追討欠薪的是「愉園足球俱樂部」，與「愉園體育會」無關。

案件編號：HCCW436/2023