意外致半身癱瘓 獲家人支持重振 葉健強︰望同以愛感染下一代

家是因為有家人才成「家」，哪怕面對艱難時，有家人相伴總能捱過。2003年一次兼職救生員跳水練習中，當時年僅17歲的葉健強因頸椎撞到硬物致胸膛以下癱瘓，終身需以輪椅代步；生活面對遽變，幸在家人支持下仍樂觀面對，其後重返校園、於大學社工系畢業，更能繼續潛水。已為人父的葉表示，父母對他不離不棄，令他深明家長對子女成長的重要，他亦承諾克盡父職，陪伴女兒成長，期望同以愛感染下一代。

葉健強稱，年少時與父母、智障姐姐及哥哥同住；父母外出工作，他與兄長負起照顧胞姐責任。意外後，熱愛工作的母親毅然辭去全職工作，全力照顧他，但家中出現兩名要家人全力照顧的成員，加上母親辭去工作，接踵而來的轉變和壓力不足為外人道。

他指，明白「屋企人情緒會互相影響」，不想為家人帶來額外壓力，他選擇樂觀面對。但人總有情緒起伏，他指，出現爭拗時，家人間明白對方難處會互相遷就、「拗完就算」，避免負面情緒維持太久。

作為新手爸爸的葉健強坦言，每當女兒鬧情緒，自己情緒亦受其影響，部分家長或以體罰教導及「制止」，但體罰或令暴力升級，事情惡化。想及自己「做仔」時，父母的教育和做法，明白孩子只是不懂得表達，「佢(孩子)喊唔代表對你有不滿」，更好方法是嘗試了解孩子的需要。