意式冬日慶典2024現已開幕 愉景灣化身意式小鎮 香港興業國際送八千張渡輪船飛 與眾同樂

下個月就是聖誕節，愉景灣於上週五晚上假愉景北商場舉行了「意式冬日慶典2024」亮燈儀式及巡遊表演。由香港興業國際集團執行主席查懋成先生率領集團執行委員會成員，以及中信泰富代表與意大利駐香港總領事費文浩先生一同主持亮燈儀式。於即日起至2025年1月1日，愉景灣化身為意大利風情的冬日仙境，除了可以欣賞到聖誕燈飾，在12月13至15日亦有大量美酒佳餚，逾30個攤位的聖誕美酒巡禮。
與此同時，香港興業國際集團亦推出冬日限定優惠，送出8,000張前往愉景灣的渡輪船票，總值超過40萬港元！於冬日慶典期間，每逢周末及12月24至26日，公眾可從中環3號碼頭免費乘搭上午11:30開出的渡輪前往愉景灣*。香港興業國際品牌及市務推廣總經理何志如小姐預計，愉景灣商戶聖誕的生意額將增長至少15%。
日期：2024年11月30日，12月1、7、8、14、15、21、22、24、25、26、28、29日及2025年1月1日（周末、平安夜及公眾假期）
出發時間：上午11:30（12月24日的免費班次於上午11:40開出）
出發地點：中環3號碼頭
*優惠必須以八達通卡作免費入閘之用。僅限單程及單一班次，先到先得，額滿即止。12月24日的免費渡輪班次於上午11:40開出。星期日及公眾假期此免費航班更可到達愉景北。
體驗意大利名勝主題燈飾
在愉景灣的慶典中，最引人注目的莫過於愉景北商場的鐘樓，它將化身為威尼斯的「安康聖母大教堂」，裝飾靈感源自巴洛克建築風格，讓遊客仿佛置身意大利街頭。燈光與大運河主題裝飾交織；貢多拉船裝置無疑為聖誕氣氛增添浪漫。夜幕降臨時，燈光與飄雪效果更使鐘樓成為拍照熱點！
「愉景灣Winter Wonderland 意式冬日仙境」裝飾
日期：即日起至2025年1月1日
地點：愉景北商場、愉景廣場及D’Deck
夢幻冬日飄雪
日期：2024年11月30日，12月1、7、8、14、15、21、22、24、25、26、28、29日及2025年1月1日（周末、平安夜及公眾假期）
時間：下午3:00至3:10、晚上6:00至6:10
地點：愉景北商場及愉景廣場正門外
首度舉辦露天聖誕美酒巡禮
愉景北商場將首次舉行露天聖誕美酒巡禮！設有逾30個精選攤位，結合意式小木屋和夢幻燈飾。遊客可品嚐世界各地的美酒和佳餚，沉浸在節日氣氛中。而聖誕美酒巡禮所得的部分收益，將會捐贈給「慧妍雅集」，讓人享受美食的同時也能為慈善出一份力。
日期：2024年12月13日至15日（星期五至日）
時間：下午2:00至晚上9:00
地點：愉景灣酒店正門外
免費入場，品酒美食通行證費用：$180（包括免費酒杯及杯套、兌換券3張以換領指定美酒或美食，以及品酒尊屬禮遇）
經典越野車露營展–戶外．車．藝展
與露天聖誕美酒巡禮同一期間，香港愉景灣酒店海濱禮堂外亦舉行經典越野車露營展。感受越野車露營體驗，被海天一色環抱，沉浸於戶外聖誕露營的氛圍中，欣賞經典越野車的精湛工藝。
日期：2024年12月13日至15日（星期五至日）
時間：下午2:00至晚上9:00
地點：香港愉景灣酒店海濱禮堂外
聖誕週日露天市集 支持本地小店
「愉景灣意式冬日慶典2024」還將設有聖誕週日露天市集，市集將於12月8日舉行，匯聚多種手作精品、服飾配件和美味的節日美食。喜歡本地工匠和小店的遊客，千萬別錯過！
日期：2024年12月8日（星期日）
時間：上午11:00至下午6:00
地點：愉景廣場
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愉景灣聖誕美酒巡禮住宿計劃
香港愉景灣酒店誠意呈獻愉景灣聖誕美酒巡禮住宿計劃。住宿計劃包括：雙人客房住宿一晚，雙人自助早餐，品酒通行證兩個（每個通行證包括免費酒杯及杯套、三張可換領指定餐酒和美食的兌換券，以及品酒尊屬禮遇）
立即預訂：>按此<
*受條款及細則約束。住宿計劃價格須另收加一服務費
牡丹軒中菜廳聖誕節晚巿套餐
聖誕節想要不一樣的體驗，可一嘗牡丹軒中菜廳於12月24至26日推出的聖誕晚市套餐。特色招牌菜包括「芥末煙火雞春卷」、「麻辣脆皮崩沙牛腩」和「野菌釀北海道南瓜盅」。最後，以 Moët & Chandon 酩悅香檳和聖誕甜品為這節慶盛宴畫上完美句號。愉景灣居民可尊享特別優惠價港幣688元（原價港幣988元）。
愉景灣溜冰場冰上聖誕樂
來愉景灣觀賞結合節日元素的花式滑冰精彩表演，包括花式滑冰挑戰賽和聖誕冰上奇妙匯演。想提升滑冰技巧，可以參加冬季花式滑冰營及與香港速滑學院合辦的短道速滑課程。喜愛休閒溜冰的您，不要錯過公眾溜冰時段的優惠，一起感受節日的冰上魅力吧！
12月6至8日–2024愉景灣公開花式滑冰挑戰賽
12月14日–聖誕冰上奇妙匯演
12月至2025年1月–冬季花式滑冰營
12月27至29日–短道速滑體驗課
12月21至31日之所有公眾溜冰時段–冰上聖誕特別優惠
詳情：>查詢<
愉景灣Dine’N Ride免費交通優惠
於指定餐廳以電子消費惠顧堂食滿指定金額，憑即日有效商戶機印收據及電子貨幣交易存根，並出示有效八達通卡，到愉景廣場禮賓部將優惠存入八達通卡內，憑該八達通卡於兩小時內拍卡，即享同日由愉景灣返回市區之免費交通優惠。（優惠受條款及細則約束。）
換領地點：愉景廣場禮賓部
詳情：>查詢<
聖誕報佳音
日期：2024年12月24日（星期二）
地點：愉景廣場
時間：晚上7:00至7:30
與聖誕老人會面
日期：2024年12月25至26日（星期三及四）
時間：愉景廣場 下午1:00至1:30
愉景北商場 下午3:00至3:30，晚上6:00至6:30
地點：愉景廣場及愉景北商場
雞蛋仔溫馨放送
日期：2024年12月25日至26日（星期三及四）
時間：下午2:00至2:30、4:00至4:30、5:00至5:30
地點：愉景北商場
聖誕打卡站
日期：2024年12月25日至26日（星期三及四）
地點：愉景廣場