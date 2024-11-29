意式冬日慶典2024現已開幕 愉景灣化身意式小鎮 香港興業國際送八千張渡輪船飛 與眾同樂

下個月就是聖誕節，愉景灣於上週五晚上假愉景北商場舉行了「意式冬日慶典2024」亮燈儀式及巡遊表演。由香港興業國際集團執行主席查懋成先生率領集團執行委員會成員，以及中信泰富代表與意大利駐香港總領事費文浩先生一同主持亮燈儀式。於即日起至2025年1月1日，愉景灣化身為意大利風情的冬日仙境，除了可以欣賞到聖誕燈飾，在12月13至15日亦有大量美酒佳餚，逾30個攤位的聖誕美酒巡禮。

與此同時，香港興業國際集團亦推出冬日限定優惠，送出8,000張前往愉景灣的渡輪船票，總值超過40萬港元！於冬日慶典期間，每逢周末及12月24至26日，公眾可從中環3號碼頭免費乘搭上午11:30開出的渡輪前往愉景灣*。香港興業國際品牌及市務推廣總經理何志如小姐預計，愉景灣商戶聖誕的生意額將增長至少15%。

日期：2024年11月30日，12月1、7、8、14、15、21、22、24、25、26、28、29日及2025年1月1日（周末、平安夜及公眾假期）

出發時間：上午11:30（12月24日的免費班次於上午11:40開出）

出發地點：中環3號碼頭

*優惠必須以八達通卡作免費入閘之用。僅限單程及單一班次，先到先得，額滿即止。12月24日的免費渡輪班次於上午11:40開出。星期日及公眾假期此免費航班更可到達愉景北。

體驗意大利名勝主題燈飾

在愉景灣的慶典中，最引人注目的莫過於愉景北商場的鐘樓，它將化身為威尼斯的「安康聖母大教堂」，裝飾靈感源自巴洛克建築風格，讓遊客仿佛置身意大利街頭。燈光與大運河主題裝飾交織；貢多拉船裝置無疑為聖誕氣氛增添浪漫。夜幕降臨時，燈光與飄雪效果更使鐘樓成為拍照熱點！