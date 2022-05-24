愛協譴責網上造謠阻緊急協助 10隻毛孩正在等待一個家

過百隻走私名種貓狗於上周四（19日）被海關檢獲，牠們被困在細小籠中的模樣令不少愛動物人士心碎。其後有人在網上發布消息，若4個月內冇人領養，該批動物將會被人道毀滅，令大量市民一窩蜂致電愛護動物協會查詢。

愛護動物協會今日就於fb出帖譴責，指這些失實的謠言，令市民「一窩蜂打爆哂我哋所有熱線，同所有嘅溝通渠道」 ，使愛協不同部門的同事，忙於應付大量的查詢，阻礙真正有需要的人和動物獲得即時協助。同時重申，所有懷疑虐待動物案接收回來的動物均是證物，於調查期間，除了得到執法機構的指示，否則愛協只能負責醫治和照顧牠們；所有虐待動物案的動物，均需等待整件案件調查完畢，正式結案後，再收到執法機構的指示，才可安排領養。一般而言，審訊歷時由9個月至1年不等，視乎案情而定；任何來歷不明、由外地入境的動物，均要按法例規定，接受最少4個月隔離檢疫。

正在等待領養的動物 不少已尋家超過4個月

愛協又表示，除了該批走私貓狗，現時於領養中心等待領養的動物，不少已經尋家超過4個月，希望市民可以同時關注這些健康的毛孩，有興趣領養亦可給牠們一個家。又指愛協雖然是香港歷史最悠久、規模最大的動物福利機構，但日常營運經費只有少於1%來自自政府資助，市民想幫忙亦可選擇捐款或物資，支持他們照顧其他有需要嘅動物。