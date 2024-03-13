愛協青衣新中心開幕 成新界最大動物醫院

雖然不少人喜愛動物，但虐待動物時有發生，為加強保護動物和相關的教育工作，愛護動物協會獲香港賽馬會透過其慈善信託基金撥捐3億元，支持設立「愛護動物協會賽馬會百周年中心」，屬協會全港最大、亦是首個設於新界的動物福利及教育中心。愛協相信每年能支援逾3.2萬隻動物及1.7萬人，並額外照顧1,200隻待家動物。
位於青衣的愛護動物協會賽馬會百周年中心昨日開幕，佔地超過9.3萬平方呎，樓高5層，中心設4個課室，每個可容納約30名學生，包括設有香港首個以動物福利為主題的沉浸式「SPCA護動學堂」。愛協教育及外展服務主管葉滿怡表示，幼稚園低班至小學4年級的學童可於學堂透過投影動物王國、寵物日常、齊創人寵共融社區、常見的貓狗等動畫場景，獲270度沉浸式的學習體驗，並可通過感測儀器與場景互動，提升對各種動物及福利議題的認識；盼創新及富有趣味的學習體驗能讓下一代深入了解動物的需要和感受，培育他們尊重及愛護所有動物。「SPCA 護動學堂」每節課堂人數為25至30人，長約90分鐘，即日起接受學校及家長以團體名義於協會網站預約。
額外照顧1200隻待家動物
至於動物領養中心，佔地逾8千平方呎，成為愛協第4間提供領養服務的中心。中心啟用後，愛協每年可較之前額外照顧1,200隻待家動物，供市民領養，另有1.4萬平方呎撥作動物生育控制及其他福利計劃之用，包括動物救援、巡查個案、防止虐待等，並為獲救動物或處於危險中的動物提供庇護之所。愛協預計中心全面營運後，每年動物絕育數目可增加8千隻，較目前增五成，進一步減少流浪動物繁殖數量。青衣中心的貓狗領養服務中心現已全面啟用，而照顧倉鼠、烏龜、兔子、天竺鼠及鳥類等珍禽異獸的領養中心則預計夏季開放。
同樣計劃於夏季啟用的還有中心內獸醫服務。愛協高級獸醫方曉瑩介紹，青衣中心成為新界區最大型的動物醫院，設備完善，手術室及病房區域佔地達1.65萬平方呎，配備先進的醫療設備，包括化驗室、牙科X光、超聲波儀器等，另外更提供針灸、中獸醫及物理治療服務等。
為社區提供寵物友善空間
愛協社區發展總監袁柔雅補充，青衣中心於本月底起分別提供23及55間獨立貓、狗籠舍供會員的寵物寄宿。中心亦為社區提供寵物友善空間及設施，包括寵物美容專區、零售專區、坐擁海景的寵物友善天台、設備完善的會議室，為飼主提供全面服務外，不同組織亦可在此舉辦活動，讓寵物主人及愛動物人士交流。
愛協於本月23日首次於青衣中心公共空間舉辦「狗狗脫單領養日」，届時除可親身與待領養犬隻零距離互動外，飼主亦可與愛犬到訪市集，為愛寵選購物品。