愛協青衣新中心開幕 成新界最大動物醫院

雖然不少人喜愛動物，但虐待動物時有發生，為加強保護動物和相關的教育工作，愛護動物協會獲香港賽馬會透過其慈善信託基金撥捐3億元，支持設立「愛護動物協會賽馬會百周年中心」，屬協會全港最大、亦是首個設於新界的動物福利及教育中心。愛協相信每年能支援逾3.2萬隻動物及1.7萬人，並額外照顧1,200隻待家動物。

位於青衣的愛護動物協會賽馬會百周年中心昨日開幕，佔地超過9.3萬平方呎，樓高5層，中心設4個課室，每個可容納約30名學生，包括設有香港首個以動物福利為主題的沉浸式「SPCA護動學堂」。愛協教育及外展服務主管葉滿怡表示，幼稚園低班至小學4年級的學童可於學堂透過投影動物王國、寵物日常、齊創人寵共融社區、常見的貓狗等動畫場景，獲270度沉浸式的學習體驗，並可通過感測儀器與場景互動，提升對各種動物及福利議題的認識；盼創新及富有趣味的學習體驗能讓下一代深入了解動物的需要和感受，培育他們尊重及愛護所有動物。「SPCA 護動學堂」每節課堂人數為25至30人，長約90分鐘，即日起接受學校及家長以團體名義於協會網站預約。