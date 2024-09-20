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2024-09-20 07:45:00

愛國主義教育主題曲《我們的家》推出後改歌詞　副歌「洋紫荊」變「金紫荊」

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《我們的家》一段歌詞由「洋紫荊」改為「金紫荊」。(資料圖片／中通社)

《我們的家》一段歌詞由「洋紫荊」改為「金紫荊」。(資料圖片／中通社)

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政府「愛國主義教育工作小組」月初推出宣傳愛國主義教育的主題曲《我們的家》，由工作小組轄下傳媒宣傳分組委員、港區人大代表鄺美雲主唱。主題曲副歌第二段原本為「同行共勉 在洋紫荊護蔭下」，但正式推出近兩星期後，該句就被改成「同行共勉 在金紫荊護蔭下」。政府發言人回覆《am730》稱，工作小組最近對《我們的家》稍作修訂，加強突顯愛國愛港愛社區的情懷，進一步提高宣傳效果。

「愛國主義教育工作小組」月初推出宣傳主題曲，由成員鄺美雲(左二)主唱。(資料圖片／陳芷晴攝) 《我們的家》副歌第二段原本為「在洋紫荊護蔭下」。(歌詞文件截圖) 《我們的家》副歌第二段原本為「在洋紫荊護蔭下」。(《我們的家》音樂影片截圖) 《我們的家》副歌第二段及後改為「在金紫荊護蔭下」。(YouTube截圖) 《我們的家》副歌第二段原本為「在洋紫荊護蔭下」。(《我們的家》音樂影片截圖) 《我們的家》副歌第二段及後改為「在金紫荊護蔭下」。(《我們的家》音樂影片截圖)

YouTube最初音樂影片已成「私人影片」

工作小組9月3日見記者推出主題曲時，鄺美雲指副歌第一段是她最愛的段落，當時雖未唱到「在洋紫荊護蔭下」一段，但翻查政府當日發出的新聞稿，歌詞當時仍然是洋紫荊。稿內提供的《我們的家》音樂影片YouTube連結，《am730》記者在9月18日登入時已顯示為「私人影片」。

目前由政制及內地事務局上載至YouTube的《我們的家》音樂影片，上載日期顯示為9月13日，3次副歌的洋紫荊均已換成金紫荊。據了解，香港電台在9月17日前後亦已改為播放新版本。

歌曲卡拉OK版會派往中小學

政府早前提到，工作小組稍後會把載有《我們的家》卡拉OK版本的USB送到各中小學，在校園加強宣傳愛國主義教育，又指卡拉OK版本加入不少香港地標和景色，讓市民一邊欣賞歌曲旋律、一邊看着香港剪影，配合瑯瑯上口的歌詞加深對國家的感情。政府發言人稱，政府正按照既定程序採購有關服務，有關修訂不影響製作和派發流程。

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▼《我們的家》歌詞▼

主唱：鄺美雲
作曲、編曲、監製：張家誠
作詞：張家誠、陳薔天

家中燈常亮起　漆黑中會記起
漫漫路陪伴着多得你
小小餐桌聚首　淡淡地多親厚
像　月亮陪着星斗

獅子山那闕歌　抵擋風雨許多
患難亦能攜着手闖過
艱辛亦能共舟　盡力後方擁有
家　讓未來變足夠

情繫國家　我們這一個家
和諧共處　在同一屋簷下
同步挽手　我們一起去愛護他
無懼波折　逆境更要自強

情繫國家　我們這一個家
同行共勉　在金紫荊護蔭下
從未退縮　背後堅守你我和他
無論多遠　難關多麼艱辛　仍未覺驚怕

獅子山那闕歌　抵擋風雨許多
患難亦能攜着手闖過
艱辛亦能共舟　盡力後方擁有
家　讓未來變足夠

情繫國家　我們這一個家
和諧共處　在同一屋簷下
同步挽手　我們一起去愛護他
無懼波折　逆境更要自強

情繫國家　我們這一個家
同行共勉　在金紫荊護蔭下
從未退縮　背後堅守你我和他
無論多遠　難關多麼艱辛　仍未覺驚怕

情繫國家　我們這一個家
同行共勉　在金紫荊護蔭下
從未退縮　背後堅守你我和他
無論多遠　難關多麼艱辛　仍未覺驚怕

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