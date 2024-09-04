愛國主義教育工作小組推主題曲《我們的家》 製卡拉OK版 供市民學校練歌

昨日是中國人民抗日戰爭勝利紀念日，行政長官李家超率領政府官員出席在大會堂紀念花園舉行的官方儀式。「憲法和基本法推廣督導委員會」轄下「愛國主義教育工作小組」同日宣布，推出宣傳愛國主義教育的主題曲《我們的家》，由全國人大代表、藝人鄺美雲演唱。政府新聞處特別製作卡拉OK版，供市民及學生使用。 主題曲由小組分組委員鄺美雲主唱，她稱，香港在過去幾年經歷許多風雨，一直想製作一首溫暖及有溫度的歌曲，可以表達香港人心聲，唱出愛國情懷。她又指，這首歌對不論男女老幼也非常合適唱，易於表達，也能表現到香港人的心聲，表達市民的愛國情懷。

她又透露，歌詞中最愛的一段是「情繫國家，我們這一個家。和諧共處，在同一屋簷下。同步挽手，我們一起去愛護他。無懼波折，逆境更要自強」。 小組組長李慧琼透露，花了約1年製作歌曲，政府新聞處已製作了卡拉OK版讓市民下載，希望大家一起唱，感受歌曲傳達的信息；又會邀請不同團體在國慶前後一起獻唱此歌，工作小組亦會把載有主題曲卡拉OK版的USB送到各中小學，並希望校方能在音樂課堂或合唱團練習時，透過唱歌表達對國家的情懷。 另外，昨日是中國人民抗日戰爭勝利紀念日，李家超率領一眾官員到香港大會堂紀念花園出席紀念儀式，行會成員、立法會議員、退伍軍人團體等亦有出席。

李家超在社交平台發文表示，他率領政府官員出席儀式，向戰爭中英勇犧牲的先烈致敬，並深切哀悼被侵略者殺戮的死難者，他們的犧牲和奉獻，成就了今天的和平與繁榮。