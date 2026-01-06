愛寵有病 錢包喊救命 調查：近半寵主零儲蓄 低估醫療費逾五成

愛寵一旦患病，不僅令寵主憂心，高昂的醫療費用更成沉重壓力。有調查發現，本港寵物主人普遍嚴重低估寵物危疾醫療開支，平均估算與實際費用相差高達119%；同時揭示財政準備不足，逾半未有投保，近半更無儲蓄習慣，而即使有儲蓄，金額亦與實際開支相差巨大。有獸醫指出，因無力承擔巨額醫療費而棄養的情況並不罕見，提醒寵物危疾並非少見，主人須認知風險並及早準備。惟有寵主坦言，保險收費高昂及設有年齡上限，令投保意欲受阻。

調查同時發現寵主財政準備不足，近半(49%)受訪者沒有儲蓄習慣，當中接近六成(58%)未有購買寵物保險；即使有儲蓄，平均每年僅約14,000元。寵主普遍低估危疾醫療費用，平均估算與實際開支相差119%，例如受訪者認為寵物「中風治療」一年需約3.4萬元，但據該公司數據，一隻5歲英國短毛貓半年治療費用已高達7.5萬元，以一年計差距逾3倍。心臟衰竭方面，寵主估算一年費用約3.6萬元，但實際半年治療已需6.66萬元，低估逾七成。另類治療方面，誤差更為驚人。受訪者對中醫等療法的費用估算與實際價格相差近9倍(879%)。

無法負擔醫療費致棄養

獸醫關妍慧指，獸醫診所不時遇到棄養案例，部分主人在面對突如其來的高昂醫療費用時束手無策，最終選擇放棄照顧。她分享自身經歷，曾收養一隻因心臟病需接受手術、但手術費用過高而被主人遺棄的小狗，提醒寵物危疾並不罕見，主人必須認知風險並及早準備。

慈善動物團體「阿棍屋」負責人 Ivy亦稱，因無法負擔醫療費用而棄養的個案並不罕見，收容所經常接收因病被遺棄的動物。她呼籲，主人在養寵物前，必須全面考慮財政負擔，包括醫療開支及長期照顧責任。Ivy強調，棄養不僅令動物失去原有家庭，也為收容所及慈善團體帶來沉重壓力，她期望透過教育與宣傳，提醒公眾養寵物是一生的承諾，財政準備與醫療保障同樣不可或缺。

寵主：診所住院一晚收五千

有飼養3隻家貓的寵主T向本報分享親身經歷，他飼養的一隻12歲家貓，兩年前曾出現嘔吐、不進食的情況，先後到兩間動物診所求醫，幸發現貓貓患上胰臟炎，服用藥物後便慢慢回復正常。貓喵安然無恙，但醫藥費則相當高昂。他憶述，「第一間診所住院一晚就要五千，仲要一嚟就交5萬元按金」；最終他在兩間診所共花逾4萬多元，感嘆「仲貴過人，而且人都有得選擇病房」。

被問到有否考慮為寵物投保，他表示，至今仍想為愛寵買保障，惟查閱相關資訊發現年老貓多因超齡而不受保，就算接受投保，保費亦非常高昂，令投保意欲受阻，「老貓一隻保費太貴啦，但細細隻買，你又唔會預佢有大病，好似無咩用」。

因應寵物的醫療需要，近年不少保險公司推出寵物保險，涵蓋貓狗常見的危疾，包括心臟衰竭、中風、癲癇等需要長期照顧的疾病，並延伸至另類治療如針灸、中醫藥、營養補充及復康療程。此類保障除了涵蓋診金、藥物、手術及住院費用外，亦提供危疾現金支援，讓主人在寵物患病時有更大彈性安排治療或舒緩照顧。