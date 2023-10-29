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2023-10-29 19:36:00

愛望基金舉辦18區正向家庭教育巡禮 助基層家長強化親子關係

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「愛望基金 The WEMP Foundation」在上周六聯同四間小學，包括聖公會聖安德烈小學、地利亞英文小學暨幼稚園、聖公會聖紀文小學，以及瑪利諾神父教會學校(小學部)，合共安排約500名本地和少數族裔的小學生和家長參與「18區正向家庭教育巡禮」，為家長提供正向育兒技巧和心理健康知識，協助強化親子關係。

「愛望基金 The WEMP Foundation」在上周六聯同四間小學，包括聖公會聖安德烈小學、地利亞英文小學暨幼稚園、聖公會聖紀文小學，以及瑪利諾神父教會學校(小學部)，合共安排約500名本地和少數族裔的小學生和家長參與「18區正向家庭教育巡禮」，為家長提供正向育兒技巧和心理健康知識，協助強化親子關係。

家庭對兒童及青少年心理健康有著千絲萬縷的關係，由此正向家庭教育非常重要。致力提升基層兒童和青少年心理健康的非牟利機構「愛望基金 The WEMP Foundation」昨日(28日)舉辦「18區正向家庭教育巡禮」，並聯同四間小學、安排約500名本地和少數族裔的小學生和家長參與巡禮，盼為基層家長提供正向育兒技巧和心理健康知識，協助強化親子關係。勞工及福利局局長孫玉菡致辭時表示正向家庭教育十分重要，父母幫助子女有一個正向的成長過程，可以讓子女把正向經驗傳承下一代。愈多人有正向教育的知識，對社會有長遠好處。

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「愛望基金 The WEMP Foundation」是新世界發展有限公司行政總裁鄭志剛，致力促進兒童精神健康的願景而創立；旗下活動「18區正向家庭教育巡禮」為全方位育兒工作坊，結合多媒體互動電影放映會、家長教育研討會和獨創兒童情緒卡遊戲，聯乘學校和老師，幫助家長喚起育兒初心、啟發父母調整家教方式、以及協助小朋友管理情緒，助力建立一個快樂家庭。巡禮至今已經在34間小學舉行，接觸到近30,000名家長和小學生；計劃來年會擴展至另外30間小學，協助更多家長提升家庭凝聚力。

藉電影反思日常育兒方式

工作坊活動之一，便是讓家長與小朋友一起觀賞微電影《留聲》。《留聲》講述一名10歲男孩在祖母去世後經歷悲痛和困惑，當中帶出小朋友常見的心理困擾和需要、與父母的爭拗，以及雙方俢和的過程。家長可藉電影內容反思自己日常的育兒方式，以及加深了解小孩子的內心世界。

「愛望基金 The WEMP Foundation」在上周六聯同四間小學、安排約500名本地和少數族裔的小學生和家長參與「18區正向家庭教育巡禮」，獲得勞工及福利局局長孫玉菡（左一）蒞臨支持。愛望基金董事鄭余雅穎（右一）期望巡禮可以啟發父母建立快樂家庭。 勞工及福利局局長孫玉菡 （右）與愛望基金董事鄭余雅穎（左）跟出席活動的小學生交流。 很多出席活動的家長在觀賞微電影《留聲》時，都感動落淚。電影完結後，父母和子女都緊緊相擁、表達愛意。

獨創情緒互動遊戲卡 助父母教導子女認識情緒

此外，基金獨創情緒互動遊戲卡「情緒維他命」，鼓勵透過親子遊戲互動，父母可以教導子女認識各種情緒，並鼓勵小孩勇於表達個人情感，藉以培養小孩的同理心。愛望基金董事鄭余雅穎表示，愛望基金透過在全港推動正向家庭教育，希望可以喚起家長育兒的初心，啟發父母建立快樂家庭，讓小朋友擁有一個幸福的童年，並從小培養他們建立正向思維。

基層家庭因疫情變得隱世 基金設「正向朋友圈」增社交

鄭余雅穎又提到，很多居住在劏房的基層家庭受到疫情影響，變得隱世和抗拒社交生活。在社會復常後，不習慣出席大型社交活動。為了協助和鼓勵居住在劏房的家庭和小朋友增進社交和擴闊眼界。基金亦與學校攜手組織「正向朋友圈」，為有需要的劏房家庭舉辦小組形式的「18區正向家庭教育巡禮」，配合聚會、聚餐和團體參觀活動等，參加者可以透過小組分享和傾訴，減輕心理壓力，以及學習正向家庭教育技巧，並鼓勵小朋友培養正向思維、在困境下自強不息。

愛望基金舉辦18區正向家庭教育巡禮 助基層家長強化親子關係 「18區正向家庭教育巡禮」旨在與學校攜手，為基層家庭提供正向育兒技巧和心理健康知識。左起：聖公會聖紀文小學校長馬俊江、愛望基金首席執行官毛迪生、愛望基金顧問陸志聰、深水埗民政事務專員黃昕然、勞工及福利局局長孫玉菡。右起：地利亞教育機構校監左筱霞、聖公會聖安德烈小學校長譚先明、教育專家余德淳、愛望基金顧問羅詠詩、新世界發展執行董事馬紹祥，以及愛望基金董事鄭余雅穎。
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