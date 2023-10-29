愛望基金舉辦18區正向家庭教育巡禮 助基層家長強化親子關係

「愛望基金 The WEMP Foundation」在上周六聯同四間小學，包括聖公會聖安德烈小學、地利亞英文小學暨幼稚園、聖公會聖紀文小學，以及瑪利諾神父教會學校(小學部)，合共安排約500名本地和少數族裔的小學生和家長參與「18區正向家庭教育巡禮」，為家長提供正向育兒技巧和心理健康知識，協助強化親子關係。

家庭對兒童及青少年心理健康有著千絲萬縷的關係，由此正向家庭教育非常重要。致力提升基層兒童和青少年心理健康的非牟利機構「愛望基金 The WEMP Foundation」昨日(28日)舉辦「18區正向家庭教育巡禮」，並聯同四間小學、安排約500名本地和少數族裔的小學生和家長參與巡禮，盼為基層家長提供正向育兒技巧和心理健康知識，協助強化親子關係。勞工及福利局局長孫玉菡致辭時表示正向家庭教育十分重要，父母幫助子女有一個正向的成長過程，可以讓子女把正向經驗傳承下一代。愈多人有正向教育的知識，對社會有長遠好處。

「愛望基金 The WEMP Foundation」是新世界發展有限公司行政總裁鄭志剛，致力促進兒童精神健康的願景而創立；旗下活動「18區正向家庭教育巡禮」為全方位育兒工作坊，結合多媒體互動電影放映會、家長教育研討會和獨創兒童情緒卡遊戲，聯乘學校和老師，幫助家長喚起育兒初心、啟發父母調整家教方式、以及協助小朋友管理情緒，助力建立一個快樂家庭。巡禮至今已經在34間小學舉行，接觸到近30,000名家長和小學生；計劃來年會擴展至另外30間小學，協助更多家長提升家庭凝聚力。 藉電影反思日常育兒方式 工作坊活動之一，便是讓家長與小朋友一起觀賞微電影《留聲》。《留聲》講述一名10歲男孩在祖母去世後經歷悲痛和困惑，當中帶出小朋友常見的心理困擾和需要、與父母的爭拗，以及雙方俢和的過程。家長可藉電影內容反思自己日常的育兒方式，以及加深了解小孩子的內心世界。