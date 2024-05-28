愛望基金「幼愛齊家教」計劃啟動　全港首個幼兒家長正向教育課程

致力提升基層兒童和青少年心理健康的「愛望基金The WEMP Foundation」宣布，聯同瑪麗醫院兒童及青少年精神科團隊，以及精神科專科醫生陳國齡，推出疫情後全港首個參照教育局新編訂的《家長教育課程架構(幼稚園)》綱領、針對幼兒家長教育的正向教育課程「幼愛齊家教」計劃，透過重塑家長4大育兒觀，增強他們育兒的信心。 愛望基金在去年展開「幼愛齊家教」先導計劃，與香港小童群益會、聖雅各福群會和東華三院合作，先行在16間幼稚園為3歲至6歲幼童的父母提供正向育兒培訓，協助父母改善育兒技巧、減輕自身壓力和提升親子關係。先導計劃有逾4,000名家長和幼童參與，有九成參與計劃的家長都表示，更有信心管教孩子，以及促進他們的精神健康。先導計劃成效顯著，為愛望基金矢志日後在全港幼稚園普及化計劃打了強心針。

重塑疫後四大育兒觀 「幼愛齊家教」計劃項目總監陳國齡表示，過去的新冠疫情令小孩的學習和成長受到很大的打擊，尤其影響語言和社交能力，父母因而需要調整育兒方式。根據特區政府兒童事務委員會的研究，普遍兒童在疫後缺乏自信、社交技巧較弱，患有抑鬱症等精神健康問題也較多。家長亦因為子女的學習進度，背負極大壓力。「幼愛齊家教」計劃針對疫後的情況，採取「理論與實戰」方式，為幼稚園家長重塑四大育兒觀，提倡「家長不須完美」、「小朋友需時成長」、「家長焦慮可傳染」以及「幼兒玩樂很重要」。家長透過講座、工作坊和進階小組，可以由淺入深全面學習育兒技巧，減壓訣竅和改善親子關係的方法。

陳國齡勸勉家長需要認識和接受自己缺點才可成長，追求完美反會令自己變得不耐煩、容易責罵孩子，以及令孩子覺得父母不明白自己，因而變得反叛，形成惡性循環。她建議家長與幼兒相處時需要耐性，⁠要給予充分時間讓孩子消化指令，並肯定及欣賞孩子的配合。父母與小朋友相處時也要減少表露負面情緒，因為焦慮是可以互相傳染的。陳國齡又強調，育兒需要教育和玩樂並重，遊戲有助小朋友自我表達、建立自尊，並且可以疏導內心的鬱結，令小朋友的心靈得到滋養。

九成參與計劃家長受惠四大育兒觀 重拾育兒信心 根據香港大學李嘉誠醫學院精神科學系臨床助理教授李芷琪醫生團隊的成效調查，九成參與先導計劃的家長都表示，在四大育兒範疇都有得著，包括增加對兒童精神健康的認識、更有效掌握管教兒童的技巧、提升有效管教孩子的信心，以及更有信心促進小朋友的精神健康和健康社交發展。有參加計劃的家長表示，通過工作坊可以理解到小孩的生活需求和性格特徵，改善與他們的溝通方式。此外，亦進一步了解自身和子女的情緒需要，學習共同面對和正面處理雙方的情緒。