感染新冠 良性前列腺增生易變差

前列腺逐漸變大是每個男性的必經階段，差別只有是否出現良性前列腺增生症狀及嚴重程度。中大醫學院的研究發現，良性前列腺增生患者若曾經感染新冠病毒，無論新冠病情是否嚴重，都會大增泌尿系統相關併發症風險，尤其急性尿瀦留。
中大醫學院外科學系何子樑泌尿科教授吳志輝表示，前列腺是男性獨有的器官，位於膀胱下方包圍著尿道，主要作用是分泌濃液混和精子形成精液，「前列腺約由40歲開始，會開始出現非癌細胞增生，體積逐漸變大，到70至80歲有六成男士出現良性前列腺增生症狀。」
出現排尿徵狀
良性前列腺增生患者會出現排尿相關症狀，排尿時或會遲遲未能排出、要用力才可排出、尿流細弱及斷斷續續，後期變成「滴滴仔」；排尿後會感覺未能排清，亦因此經常突然尿急，並有尿頻和夜尿問題。吳志輝續指，「『孭尿袋』是解決方法之一，但會大大影響生活質素，所以現時用藥物或者手術作治療。」
對比病情發展
威爾斯親王醫院泌尿外科駐院醫生劉青陽指出，臨床上發現曾感染新冠病毒的良性前列腺增生患者，會較多出現泌尿系統併發症，惟文獻並未有相關記載，故透過現有的臨床大數據作出分析，「大數據中約有18萬名接受藥物治療的良性前列腺增生患者，當中有1萬人於2021年曾感染新冠病毒，於是我們配對了前列腺情況相近而未有感染新冠病毒的患者，兩組合共18,000人，進行臨床結果對照。」
併發症風險以倍計
結果發現患者感染新冠病毒後，泌尿系統併發症風險大增，例如急性尿瀦留風險是非感染者的5.3倍、血尿3.3倍、尿道感染2.9倍、尿液含菌4.6倍、需要增加藥物治療25倍。進一步分析下發現，年齡愈大，併發症會愈多；而即使是無症狀感染者，一樣會增加相關併發症風險。劉青陽認為，相信是前列腺表皮細胞同樣有ACE2及TMRPRSS2受體，故會受到新冠病毒的影響，而增加有關風險。
須接受手術
中大醫學院外科學系泌尿外科組副教授張源津分享，一名70歲的良性前列腺增生患者，一直用藥控制情況穩定。於2022年3月感染了新冠病毒，同月即因急性尿瀦留入院，須插尿喉放尿。出院後即使加藥，仍未能自行小便，於是在9月接受經尿道前列腺切除手術，終成功自行小便。
張源津提醒男士們，若有良性前列腺增生症狀應及早求醫，勿等到急性尿瀦留，因為不能排尿或影響腎功能。吳志輝建議患者可接種新冠疫苗，以減低感染風險，間接保護泌尿道。