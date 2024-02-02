感染新冠 良性前列腺增生易變差

前列腺逐漸變大是每個男性的必經階段，差別只有是否出現良性前列腺增生症狀及嚴重程度。中大醫學院的研究發現，良性前列腺增生患者若曾經感染新冠病毒，無論新冠病情是否嚴重，都會大增泌尿系統相關併發症風險，尤其急性尿瀦留。 中大醫學院外科學系何子樑泌尿科教授吳志輝表示，前列腺是男性獨有的器官，位於膀胱下方包圍著尿道，主要作用是分泌濃液混和精子形成精液，「前列腺約由40歲開始，會開始出現非癌細胞增生，體積逐漸變大，到70至80歲有六成男士出現良性前列腺增生症狀。」

出現排尿徵狀 良性前列腺增生患者會出現排尿相關症狀，排尿時或會遲遲未能排出、要用力才可排出、尿流細弱及斷斷續續，後期變成「滴滴仔」；排尿後會感覺未能排清，亦因此經常突然尿急，並有尿頻和夜尿問題。吳志輝續指，「『孭尿袋』是解決方法之一，但會大大影響生活質素，所以現時用藥物或者手術作治療。」 對比病情發展 威爾斯親王醫院泌尿外科駐院醫生劉青陽指出，臨床上發現曾感染新冠病毒的良性前列腺增生患者，會較多出現泌尿系統併發症，惟文獻並未有相關記載，故透過現有的臨床大數據作出分析，「大數據中約有18萬名接受藥物治療的良性前列腺增生患者，當中有1萬人於2021年曾感染新冠病毒，於是我們配對了前列腺情況相近而未有感染新冠病毒的患者，兩組合共18,000人，進行臨床結果對照。」