慈善機構下月咖啡車送暖 冀大眾加深認識愛滋病 消除誤解

適逢今年是「世界愛滋病日」35周年，為在加深大眾對愛滋病病毒及愛滋病了解，消除公眾對愛滋病的誤解，慈善機構「關懷愛滋」將於12月舉辦一系列公眾活動，當中包括名為「零標籤」咖啡車送暖活動，屆時將於旺角及尖沙咀等地免費派發咖啡，冀傳遞正面的健康信息。
「零標籤」咖啡車是「關懷愛滋」在「世界愛滋病日」 35 周年其中一項重點活動，旨在改變大眾對愛滋病病毒感染者的看法和態度，從而促進社會共融。「呼吸‧愛」是今年機構希望藉咖啡車向大眾傳遞的訊息。咖啡車送暖的意義殊深，不僅僅是為大眾提供一杯熱咖啡，而是體現了關懷受愛滋病病毒影響的社群的大愛精神。 屆時機構將於下月1至3日分別於威爾斯親王醫院、旺角、尖沙咀、中環及元朗派發免費咖啡予普羅大眾及醫護工作人員。 同時，亦會進行普查以了解大眾如何看待愛滋病，並傳遞正面的性健康訊息。
此外，機構亦將在下月1日的晚上舉辦別開生面的慈善聚會「RED Event」，藉以聚集不同界別的持份者，展現對愛滋病病毒感染者的關愛，並悼念因愛滋病而喪生的人士。
關懷愛滋獲行政總監邱銘諾認為，香港社會對愛滋病病毒的污名化和歧視眼光的普遍情況讓人關注，我們可通過在學校強制推行科學為本的全面性教育來改善狀況，此舉可讓本港青年逐步掌握適合其歲數和無關宗教的性知識，使他們得以健康成長，並作出負責任的決定。