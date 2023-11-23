慈善機構下月咖啡車送暖 冀大眾加深認識愛滋病 消除誤解

「零標籤」咖啡車是「關懷愛滋」在「世界愛滋病日」 35 周年其中一項重點活動，旨在改變大眾對愛滋病病毒感染者的看法和態度，從而促進社會共融。「呼吸‧愛」是今年機構希望藉咖啡車向大眾傳遞的訊息。咖啡車送暖的意義殊深，不僅僅是為大眾提供一杯熱咖啡，而是體現了關懷受愛滋病病毒影響的社群的大愛精神。 屆時機構將於下月1至3日分別於威爾斯親王醫院、旺角、尖沙咀、中環及元朗派發免費咖啡予普羅大眾及醫護工作人員。 同時，亦會進行普查以了解大眾如何看待愛滋病，並傳遞正面的性健康訊息。



此外，機構亦將在下月1日的晚上舉辦別開生面的慈善聚會「RED Event」，藉以聚集不同界別的持份者，展現對愛滋病病毒感染者的關愛，並悼念因愛滋病而喪生的人士。