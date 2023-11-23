熱門搜尋:
朗然 尹光 BTS Black Friday優惠2023 MIRROR 柳應廷 的士罷工 床蝨 YOHO WEST 區議會選舉2023 年少日記 白日之下 SmartPLAY康體通 騙案 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 NOVO LAND 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 叱咤2023 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 姜濤 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-23 20:43:14

慈善機構下月咖啡車送暖 冀大眾加深認識愛滋病 消除誤解

分享：
咖啡車將於下月在不同地方向大眾派發免費咖啡。(機構提供)

咖啡車將於下月在不同地方向大眾派發免費咖啡。(機構提供)

適逢今年是「世界愛滋病日」35周年，為在加深大眾對愛滋病病毒及愛滋病了解，消除公眾對愛滋病的誤解，慈善機構「關懷愛滋」將於12月舉辦一系列公眾活動，當中包括名為「零標籤」咖啡車送暖活動，屆時將於旺角及尖沙咀等地免費派發咖啡，冀傳遞正面的健康信息。

Ad Block

「零標籤」咖啡車是「關懷愛滋」在「世界愛滋病日」 35 周年其中一項重點活動，旨在改變大眾對愛滋病病毒感染者的看法和態度，從而促進社會共融。「呼吸‧愛」是今年機構希望藉咖啡車向大眾傳遞的訊息。咖啡車送暖的意義殊深，不僅僅是為大眾提供一杯熱咖啡，而是體現了關懷受愛滋病病毒影響的社群的大愛精神。 屆時機構將於下月1至3日分別於威爾斯親王醫院、旺角、尖沙咀、中環及元朗派發免費咖啡予普羅大眾及醫護工作人員。 同時，亦會進行普查以了解大眾如何看待愛滋病，並傳遞正面的性健康訊息。  
 
此外，機構亦將在下月1日的晚上舉辦別開生面的慈善聚會「RED Event」，藉以聚集不同界別的持份者，展現對愛滋病病毒感染者的關愛，並悼念因愛滋病而喪生的人士。

咖啡車將於下月在不同地方向大眾派發免費咖啡。(機構提供) 咖啡車將於下月在不同地方向大眾派發免費咖啡。(機構提供) 咖啡車將於下月在不同地方向大眾派發免費咖啡。(機構提供) 咖啡車將於下月在不同地方向大眾派發免費咖啡。(機構提供) 屆時機構亦將向市民進行關於愛滋病認識的調查。(機構提供) 咖啡車將於下月在不同地方向大眾派發免費咖啡。(機構提供)

關懷愛滋獲行政總監邱銘諾認為，香港社會對愛滋病病毒的污名化和歧視眼光的普遍情況讓人關注，我們可通過在學校強制推行科學為本的全面性教育來改善狀況，此舉可讓本港青年逐步掌握適合其歲數和無關宗教的性知識，使他們得以健康成長，並作出負責任的決定。 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受