慈善跑活動以「超級英雄」為主題 料吸引16300名參加者

聯合國兒童基金會慈善跑首次分拆為兩日的活動，於12月及明年1月舉行，分別以家庭及專業跑手為對象，並以「超級英雄」(Hero Run)為主題。聯合國兒童基金香港委員會料將有 16,300 名參加者，並希望籌款金額能超越去年的成績，以接近900萬元為目標，收益將用於支持聯合國兒童基金會(UNICEF)在全球超過 190 個國家和地區，改善弱勢兒童的生活。
何宛淇：參與這次活動很有意義
聯合國兒童基金會慈善跑今年踏入第16屆，以「超級英雄」為主題，鼓勵任何人皆可施以援手，成為改善弱勢兒童生活及健康的英雄。相關活動的啟動禮於周二(9月24日)舉行，邀請了巴黎殘疾人奧運會硬地滾球BC3女子個人賽、BC3混合雙人賽勇奪兩金的何宛淇，以及著名長跑好手陳家豪主持啟動儀式。
何宛淇表示，身為運動員多年來努力奮鬥，踏上運動生涯一個又一個的高峰，以至殘奧會頒獎台。而今次她站在慈善跑啟動禮的舞台上，不是爲了慶祝自己的成就，而是彰顯殘疾人士也可以發揮力量幫助別人，改寫世界不同角落的弱勢兒童的生命，因而覺得參與這次活動很有意義。
做善事無分傷健
此外，著名長跑好手陳家豪和太太姚潔貞為本港著名「長跑情侶」，一直是該項活動的常客，今年更帶同女兒一齊參加活動。陳家豪指自己參加了這項慈善跑十多年，今年「一拆二」新安排，對不少像他們一樣的跑步家庭得益最大，先同太太及女兒參加12月的「童您跑」，之後有一個月時間操練，參加明年1月的「超能跑」。小朋友在玩之餘能認識聯合國兒童基金會的工作，了解弱勢地區兒童的需要。
「今年活動以超級英雄為主題，因每一個人只要有愛心都能成為英雄，燃亮別人，改寫弱勢兒童的生命。」聯合國兒童基金香港委員會主席陳晴指，今年首次將活動一分為二舉行，讓大小朋友均可參與。
是次活動首場於12月15日舉行以親子為主題的「童您跑」，地點為粉嶺哥爾夫球場，當中包括三公里障礙賽、一公里跑歡樂跑，以及灘位遊戲。明年1月12日則於迪士尼樂園舉行「超能跑」，分別有半馬、十公里、五公里及三公里青少年組別，讓專業跑手一展身手，活動將於9月30日開始接受報名。