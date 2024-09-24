慈善跑活動以「超級英雄」為主題 料吸引16300名參加者

聯合國兒童基金會慈善跑首次分拆為兩日的活動，於12月及明年1月舉行，分別以家庭及專業跑手為對象，並以「超級英雄」(Hero Run)為主題。聯合國兒童基金香港委員會料將有 16,300 名參加者，並希望籌款金額能超越去年的成績，以接近900萬元為目標，收益將用於支持聯合國兒童基金會(UNICEF)在全球超過 190 個國家和地區，改善弱勢兒童的生活。

何宛淇：參與這次活動很有意義 聯合國兒童基金會慈善跑今年踏入第16屆，以「超級英雄」為主題，鼓勵任何人皆可施以援手，成為改善弱勢兒童生活及健康的英雄。相關活動的啟動禮於周二(9月24日)舉行，邀請了巴黎殘疾人奧運會硬地滾球BC3女子個人賽、BC3混合雙人賽勇奪兩金的何宛淇，以及著名長跑好手陳家豪主持啟動儀式。 何宛淇表示，身為運動員多年來努力奮鬥，踏上運動生涯一個又一個的高峰，以至殘奧會頒獎台。而今次她站在慈善跑啟動禮的舞台上，不是爲了慶祝自己的成就，而是彰顯殘疾人士也可以發揮力量幫助別人，改寫世界不同角落的弱勢兒童的生命，因而覺得參與這次活動很有意義。