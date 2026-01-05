慈樂邨火警｜證據未反映傷人與火災關聯 陪審團裁定死因「存疑」

慈雲山樂信樓一單位2023年發生懷疑縱火及傷人案 。（資料圖片）

慈雲山慈樂邨樂信樓於2023年曾發生一宗懷疑縱火及傷人事件，涉案四姊妹當時同在單位內，長姊被指持刀襲擊三妹，五妹則因火警中嚴重燒傷不治。長姊其後因涉傷人罪被捕，但在羈留期間身亡。案件今日(5日)就長姊的死因，召開死因研訊，並傳召目擊事件的二妹作供。 二妹黃順鈴作供時表示，長姊已離婚並育有一子一女，獨居於案發單位。兄弟姊妹共五人，長姊排行最大。案發當日，她與三妹及五妹到場協助收拾，因屋內即將裝修。她憶述自己在客廳時，長姊突然手持一盆液體潑向她，身上隨即感到刺痛，遂急忙走到廚房沖洗。數秒後回到客廳，屋內已起火；她當時只顧逃生，衝出火場並拍熄身上火苗。其後見五妹全身著火掙扎，便替她脫去衣物並嘗試找鄰居協助降溫，但街坊拒絕幫忙，令她一度哽咽。

火救熄後突拔刀 黃順鈴續指，稍後看見長姊壓住三妹並持刀刺向其腹部，三妹流血倒地。消防到場後將三妹送院，三妹曾昏迷約一星期。同層住戶楊祖勤供稱，當日休假在家，聽到走廊嘈吵並聞到煙味，遂取水救火。他將火淋熄後，三妹走近勸長姊返回屋內，但長姊突然拔刀刺向三妹。楊驚慌回屋，後來再折返，見長姊坐在防煙門前仍緊握刀具，他多次用力才成功奪走。 保安員邱文輝在庭上表示，案發當日下午約3時半，他接獲通知指樂信樓35樓有人爭執，遂立即上樓查看。到場後，他看見一名女子僅穿胸衣、下身赤裸，手中握著一把生果刀。該女子正是長姊黃燕葵，她當時壓著一名身穿灰色衣服的女子，即其三妹，並連續向三妹腹部刺下兩至三刀，導致三妹口角流血，未有還擊。邱見狀立刻大聲喝止，並用雙手制住長姊。其後另一名男子加入協助，兩人合力將長姊與三妹分開，並成功奪下刀具。由於現場同時發生火警，邱隨即與其他住戶一同撤離。

陪審團裁定「存疑」 主任呈上多份醫療文件，顯示死者生前曾患腎炎及痛風，並有妄想症病史。報告指，長姊缺乏對自身精神狀況的認知，但情況未達強制入院標準，因而被轉介至東九龍精神科中心。自2018年起，她未有依時覆診或服藥，亦拒絕接受腎科跟進。另一份報告提到，死者於2023年1月9日曾求醫，聲稱尿液中出現閃亮碎片，懷疑遭親屬下毒，但臨床檢查並無中毒跡象，醫生最終診斷她患妄想症。另外，法證報告則指出，案發現場出現多個獨立火源，顯示火警屬人為，但警方並未就事件提出檢控。

死因裁判官周至偉在庭上引導陪審團時表示，現有證據未能清楚解釋死者如何受燒傷、火警起因，以及傷人與火災之間的關聯，亦無資料顯示事件與死者的妄想症有直接關係。周官列出四個可能裁決，包括「自殺」、「不幸」、「意外」及「存疑」，交由陪審團考慮。陪審團由兩男三女組成，退庭商議約40分鐘後，一致作出「存疑」裁決，並未提出任何建議。