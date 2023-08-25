慈正邨命案 兩死者均無精神病紀錄 警方︰曾多次互相投訴噪音

慈雲山慈正邨前日(23日)發生命案。一名85歲婦人被發現倒臥在住所外走廊，送院後證實不治。同一大廈下一層單位，一名66歲男子自縊陷入昏迷，送院後亦證實死亡。警方初步調查發現兩名死者，生前曾因噪音多次向保安投訴，警方會調查事件起因，包括循兩人是否起爭執等方向調查，呼籲目擊市民聯絡警方。

大廈保安前日下午4時許，發現一名85歲婦人倒臥在住所外走廊，警方於現場調查期間發現，女死者後腦右方有6處、每條大約10厘米的切割傷口，頸部中央位置則有3條約10厘米的切割傷口，以及左上臂亦有一些擦傷，並在走廊檢獲一把斧頭，但未能確定是否案中兇器。

調查期間，在婦人下一層單位，則發現一名66歲男子自縊陷入昏迷，懷疑用拖板電線於住所上吊，頸部有明顯的勒痕。警員在其單位內檢取染血上衣，而他當時身穿的褲和鞋子亦有血跡，送院後證實不治。