慈雲山年宵市場3檔口遭強風吹倒　網民：真係大吉利是

強烈季候風信號及寒冷天氣警告生效。昨晚市區只有約11度，首次舉行年宵市場的慈雲山中央遊樂場昨晚有3個檔口被強風吹倒。事件發生後，有慈雲山居民在網上留言直言：「真係大吉利是」。

2025年首次於慈雲山中央遊樂場舉行年宵市場。惟慈雲山花市檔口及人流均不如以往，人流疏落，場面顯得冷清，昨晚10時許，距離營業時間約1小時，花市內有3個檔口被強風吹倒。其中一個由救生軍卜維廉中學所設立的檔口，疑被強風吹至倒塌，整個帳篷、支架連帆布等一併倒下，另外兩個為售賣毛公仔及氣球的檔口，由於帳篷倒塌，內裡的貨品被壓住，可謂令檔主雪上加霜。慶幸事件中無人受傷。事發後，保安員用膠帶圍封倒塌檔口，並將帳篷等拆除檢走。