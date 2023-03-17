慈雲山電塔爆炸冒火光照亮夜空　中電巡查飛鵝山一帶電塔及架空電纜　未發現有明顯可見損壞 (持續更新)

【14:50更新】新增中電巡查電塔架空電纜結果
慈雲山電塔疑發生爆炸！昨日（16日）深夜，有慈雲山居民表示，看到窗外有閃來一團橙色火光，發現沙田坳附近有電塔出現有火光，數秒後更傳來爆炸聲響，九龍及新界多區居民分別發現室內電燈「閃一閃」的情況。中電位於慈雲山的40萬伏特高壓供電系統，亦曾經錄得數次電壓驟降。在今日(17日)早上約6時半，有傳媒發現其中一個電塔下的草地有燒焦痕跡，懷疑是昨晚電塔發出的火光所致，至早上約9時半，警方及中電人員到場詳細了解情況，中電正在調查事故原因。
中電巡查飛鵝山一帶電塔及架空電纜
至下午2時許，中華電力表示，已派員巡查飛鵝山一帶的電塔及架空電纜，惟受潮濕大霧的天氣影響，增加了巡查的難度，除了利用無人機外，工程人員須攀上電塔進行仔細檢查；又拍，目前仍未有發現相關電塔結構有明顯可見的損壞。有關巡查仍在進行中，若有進一步資料會盡快公布。
多區市民稱屋內燈光閃一閃聽到爆炸聲
九龍及新界部分地區深夜發生電壓驟降，引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響事故昨晚近凌晨時分，荃灣、青衣、慈雲山、天水圍等多區市民，表示屋內燈光出現閃一閃的情況，更有網民指聽到不止一聲爆炸聲，亦有網民拍攝到飛鵝山上疑有電塔爆炸出現火光。消防接獲逾百宗被困升降機及數十宗火警鐘鳴響報告。警方表示，深夜11時許接獲黃大仙區多宗報案，指飛鵝山山邊有煙及出現閃光。
中電工程人員正了解事故原因
中電表示，在深夜11時26分至凌晨12時06分，位於慈雲山的40萬伏特高壓供電系統曾經錄得數次電壓驟降，期間電力供應並沒有中斷。部分客戶有可能遇到燈光轉暗或閃爍的情況，部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，可能因啟動保護裝置而暫停運作。中電的工程人員正了解事故原因。
近凌晨時分，有居於慈雲山網民指屋內燈光閃一閃，隨後在屋外傳來爆炸聲響，共有3次。另有網民拍下飛鵝山上疑有電塔爆炸閃出火光一刻並傳出爆炸巨響。