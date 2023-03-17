慈雲山電塔爆炸冒火光照亮夜空　中電巡查飛鵝山一帶電塔及架空電纜　未發現有明顯可見損壞 (持續更新)

【14:50更新】新增中電巡查電塔架空電纜結果

慈雲山電塔疑發生爆炸！昨日（16日）深夜，有慈雲山居民表示，看到窗外有閃來一團橙色火光，發現沙田坳附近有電塔出現有火光，數秒後更傳來爆炸聲響，九龍及新界多區居民分別發現室內電燈「閃一閃」的情況。中電位於慈雲山的40萬伏特高壓供電系統，亦曾經錄得數次電壓驟降。在今日(17日)早上約6時半，有傳媒發現其中一個電塔下的草地有燒焦痕跡，懷疑是昨晚電塔發出的火光所致，至早上約9時半，警方及中電人員到場詳細了解情況，中電正在調查事故原因。

中電巡查 飛鵝山一帶電塔及架空電纜

至下午2時許，中華電力表示，已派員巡查飛鵝山一帶的電塔及架空電纜，惟受潮濕大霧的天氣影響，增加了巡查的難度，除了利用無人機外，工程人員須攀上電塔進行仔細檢查；又拍，目前仍未有發現相關電塔結構有明顯可見的損壞。有關巡查仍在進行中，若有進一步資料會盡快公布。