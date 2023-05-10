慈雲山32歲男子感染大鼠戊肝 無外遊當局追查源頭

衞生防護中心的流行病學調查顯示，該名病人居於慈雲山慈正邨，沒有接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內沒有外遊。衞生防護中心發言人指，根據現有的流行病學資料，暫未能確定有關感染的源頭及途徑。中心的調查仍在進行中；又指，中心已將個案通報食物環境衞生署的防治蟲鼠事務諮詢組，以視乎情況及需要進行防治鼠患工作和調查。

慈雲山街坊表示區內鼠患嚴重

有慈雲山街坊表示，區內近年鼠患嚴重，除了街道上有老鼠出沒之外，不時有居民表示有老鼠入屋，過往亦曾有報道，有高層單位的住戶目擊老鼠由廁所及廚房外的喉管爬入屋，甚至咬爛家中食物，令一眾街坊甚為不安，需要將廁所和廚房的窗戶長期關閉。

市民應避免 直接接觸齧齒動物排泄物

目前，人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明。可能的傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，及直接接觸齧齒動物或其排泄物。而一般導致人類感染的戊型肝炎病毒則主要是透過糞口途徑傳播。衞生署呼籲市民保持良好個人、食物和環境衞生，以預防感染戊型肝炎。