慘被賣豬仔 最少8港人緬甸遭禁錮

保安局副局長卓孝業昨就跨境求職騙案見傳媒，指今年1月至今已收到20名港人求助，其中12人安全，包括10人已回港以及2人留在當地；惟餘下8人估計仍身處緬甸，人身自由受到限制。卓孝業強調非常重視事件，已成立專案小組跟進，成員包括保安局、警務處及入境處，會與當地大使館密切聯繫；警隊有組織罪案及三合會調查科(O記)已接手調查，會聯絡海外執法部門交流調查。他強調當局會用目前所有渠道，盡力提供協助。

近日多地揭發有人被「賣豬仔」到柬埔寨、緬甸等東南亞國家打苦工、被虐待甚至遇害，港人亦成目標。港府昨證實今年接獲20名港人求助，當中8人料仍在緬甸，人身自由受限制。保安局副局長卓孝業呼籲市民對「賺快錢」的招徠要提高警覺。外交部和駐港特派員公署均稱高度重視涉港領事保護工作，全力維護海外香港同胞等的安全與合法權益，積極查找失聯人員下落。

他呼籲港人在外遇事可致電1868求助，又提醒市民切勿輕信網上廣告，對不需要學歷及工作經驗，但報酬又異常優厚，所謂可「搵快錢」工作要提高警覺，「點解要去到嗰度？點解(份工)開一個咁好嘅條件，唔需要有背景同工作經驗？點解網上情人會約你去嗰啲地方？唔好隨便去，有問題與家人和朋友商量。」他補充，本港仍對緬甸維持黃色外遊警示，局方會在警示網頁加上「慎防求職騙案」提示，並警告不要前往緬甸北部及南部。日前有在港被騙財的苦主，收到在緬騙徒求助，自揭遭到綁架禁錮，且有尋死念頭。另有報道指有港人一度從緬甸逃脫，到泰國時卻因無法訂到香港的檢疫酒店而滯留，結果再次落入詐騙集團。卓孝業被問時稱未掌握相關情況，會再了解。另昨有傳媒聯絡到操廣東話的「招聘者」，其提供的員工宿舍地址位處柬越邊境的巴韋市，屬詐騙集團集中地。

兩求助人在緬甸被迫行騙

油尖旺前區議員余德寶亦接獲兩名港人的家屬求助，二人均為二十多歲男子，今年6月經介紹到緬甸打工，抵達後被要求參與詐騙活動，現分別在接壤泰國邊境的緬甸KK園區及另一地點。二人只能不定期對外聯絡，暫未受惡劣對待，但有情緒不穩狀況。

澳門司警昨表示，接獲至少5名澳門人被誘騙到老撾及柬埔寨，其中一名男子曾到老撾賭場工作，被迫參與詐騙活動，現身處其他東南亞國家，目前安全；另外4人幸未有成行。外交部發言人汪文斌在例行記者會上指，高度重視領事保護工作，全力維護包括香港同胞和台灣同胞在內的海外中國公民安全與合法權益。中國駐有關國家使領館正與駐在國政府保持密切溝通，積極查找並解救相關人員。(相關新聞見A4)

