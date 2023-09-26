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2023-09-26 04:30:13
日報

慢性疾病共同治理計劃 篩查只付120 斷診每年獲4或6次資助診症

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慢性疾病共同治理計劃

(左起)基層醫療健康專員彭飛舟、李力綱、劉知行和張偉麟。

政府將於今年11月中推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，昨公布詳情，合資格的市民篩查糖尿病及高血壓只須支付120元，若診斷為血糖偏高或患上糖尿病、高血壓人士，可選由家庭醫生長期跟進，市民分別獲每年4次或6次資助診症，每次診症或低至約150元，長者可用醫療券支付。醫衛局副秘書長李力綱指，期望3年的先導計劃有20萬市民參與。

年滿45歲、未有糖尿病或高血壓病歷的香港居民，11月中起可到地區康健中心或康健站報名，中心配對家庭醫生做檢查，盼篩查出糖尿病或高血壓患者。政府會承擔全數化驗費及定額資助196元診症費，市民只需支付120元診金。

若診斷出有糖尿或高血壓患者，自選有參與計劃家庭醫生長期跟進；政府資助每年最多6次家庭醫生診症。若血糖偏高，則補貼最多4次，每次診症補貼166元，病人需支付診症「共付額」，每名家庭醫生可自行釐定，政府建議每次150元，已包藥費。李力綱說，市民選擇家庭醫生前會知悉共付額；又指參與計劃者仍可返回醫管局普通科門診跟進，但有機制避免出現「雙重資助」。

策略採購統籌處總監張偉麟指，計劃與醫管局設雙向轉介機制，參加者有臨床需要，會獲安排到醫管局內科專科門診接受一次過諮詢，另也獲安排合適的化驗服務。

計劃設獎勵機制，參加者達到健康指標，可於第3個計劃年度獲扣減最高150元「共付額」。家庭醫生跟進的參加者中，如七成在控制血糖及血壓方面達標，亦可獲實際資助診症次數、診症共付額等合算總額的一成半作獎勵。計劃至今有逾200名醫生登記。香港家庭醫學學院公共教育委員會委員劉知行認為，計劃有專業團隊助家庭醫生管理病患的飲食等生活方式，加快診症時間，認同計劃有一定吸引力，並鼓勵家庭醫生參加。

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