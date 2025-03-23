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2025-03-23 22:32:07

慢病共治計劃｜一成四參與家庭醫生停收新症　彭飛舟：醫生業務或有季節性變化

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「慢性疾病共同治理先導計劃」推出近一年半，共有近11萬人參加。(資料圖片／蘇文傑攝)

「慢性疾病共同治理先導計劃」推出近一年半，共有近11萬人參加。(資料圖片／蘇文傑攝)

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醫務衞生局推出「慢性疾病共同治理先導計劃」近一年半，至今有近11萬人參加，但目前只有約650名家庭醫生參與計劃，當中更有約90名醫生停收新症。基層醫療健康專員彭飛舟解釋，不同醫生的業務可能隨季節而有變化，強調他們會繼續為已配對的市民覆診和跟進。

彭飛舟預計，家庭醫生診所執整業務後會重投計劃。(資料圖片／蘇文傑攝) 「慢性疾病共同治理先導計劃」推出近一年半，共有近11萬人參加。(資料圖片／蘇文傑攝) 「慢性疾病共同治理先導計劃」容許參加市民自選配對的家庭醫生。(資料圖片／蘇文傑攝) 擬參加「慢病共治計劃」的市民，需要先到任何一間地區康健中心或地區康健站登記為會員。(資料圖片／羅庸軒攝) 擬參加「慢病共治計劃」的市民，需要先到任何一間地區康健中心或地區康健站登記為會員。(資料圖片／林俊源攝)

料醫生執整業務後會重投計劃

為期3年的「慢性疾病共同治理先導計劃」，至今有接近11萬人參加，目前計劃下的篩查範圍包括糖尿病和高血壓，周五起將擴大至加入血脂檢查，即涵蓋「三高」，參加者視乎被診斷出的疾病，每年最多可獲6次政府資助診症。

不過，計劃有90名醫生暫停接收新症，佔參加的619名家庭醫生一成四。彭飛舟出席一項活動後表示，不同醫生的業務可能有季節性變化，例如在流感季節會較著重處理流感病人等，醫生有可能因而停收新症或調節診症人數，相信醫生診所執整業務後會重投計劃。他強調，所有在慢病共治計劃已配對醫生的市民，都會繼續獲該醫生覆診和跟進。

配對醫生由市民自選

另外，有報道指有5%參與計劃的醫生未曾配對病人、有約六成配對超過50名病人，有醫生更獲配對逾2,000名病人。彭飛舟指，計劃配對的醫生是由參加市民自行選擇，他們或考慮其工作及居住地點、個人喜好等選擇適合醫生，又說醫生收取的共付額或診症地點等都可能影響配對情況。

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