慢病共治計劃｜下周五起包括血脂檢查　4月中起增逾20個服務點

醫務衞生局公布「慢性疾病共同治理先導計劃」由3月28日起，擴展至提供血脂檢查。此外，由4月15日起，全港亦會增設超過20個服務點，為沒有參加「慢病共治計劃」的康健中心會員，提供包括個人化慢性疾病管理、痛症管理及復康等服務。

下周五起計劃的篩查範圍將擴大

發言人說，現時「慢病共治計劃」資助合資格人士透以共付模式接受糖尿病及高血壓篩查、醫生診症及化驗服務。由下周五起，計劃的篩查範圍將擴大，加入血脂檢查，做到「三高全覆蓋」，以落實《行政長官2024年施政報告》的政策，讓更多市民能透過計劃，更全面評估及管理心血管疾病的風險因素。