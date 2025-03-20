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2025-03-20 14:30:00

慢病共治計劃｜下周五起包括血脂檢查　4月中起增逾20個服務點

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慢病共治計劃｜下周五起包括血脂檢查　4月中起增逾20個服務點

慢病共治計劃｜下周五起包括血脂檢查　4月中起增逾20個服務點

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醫務衞生局公布「慢性疾病共同治理先導計劃」由3月28日起，擴展至提供血脂檢查。此外，由4月15日起，全港亦會增設超過20個服務點，為沒有參加「慢病共治計劃」的康健中心會員，提供包括個人化慢性疾病管理、痛症管理及復康等服務。

下周五起計劃的篩查範圍將擴大

發言人說，現時「慢病共治計劃」資助合資格人士透以共付模式接受糖尿病及高血壓篩查、醫生診症及化驗服務。由下周五起，計劃的篩查範圍將擴大，加入血脂檢查，做到「三高全覆蓋」，以落實《行政長官2024年施政報告》的政策，讓更多市民能透過計劃，更全面評估及管理心血管疾病的風險因素。

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「慢病共治計劃」的參加資格維持不變，政府提供的診症資助額和參加者須支付的共付額，亦維持現時水平。若參加者被診斷出有高血脂，第一年可享有最多4次資助診症，由第二年起則每年最多兩次。如他們同時被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病或高血壓，則可分別享有每年最多4次或6次資助診症。

另外，「慢病共治計劃」下的專屬護士診所及專職醫療服務，下月15日起將加強足病診療服務，足病診療師會為患有糖尿病及/或高血壓的參加者進行足部評估，並為足部潰瘍、周邊血管疾病或神經病變或足部畸形等問題，提供治療方案。

原文刊登於 香港電台

慢病共治計劃登記、申請資格及資助額懶人包，高血壓及糖尿病患者注意（am730製圖） 慢病共治計劃登記、申請資格及資助額懶人包，高血壓及糖尿病患者注意（am730製圖） 慢病共治計劃登記、申請資格及資助額懶人包，高血壓及糖尿病患者注意（am730製圖） 慢病共治計劃登記、申請資格及資助額懶人包，高血壓及糖尿病患者注意（am730製圖） 慢病共治計劃登記、申請資格及資助額懶人包，高血壓及糖尿病患者注意（am730製圖） 慢病共治計劃登記、申請資格及資助額懶人包，高血壓及糖尿病患者注意（am730製圖） 慢病共治計劃登記、申請資格及資助額懶人包，高血壓及糖尿病患者注意（am730製圖） 慢病共治計劃登記、申請資格及資助額懶人包，高血壓及糖尿病患者注意（am730製圖）

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