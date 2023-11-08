慢病共治計劃｜參與醫生較預期少　政府：計劃展開初期醫生需時了解

政府「慢性疾病共同治理先導計劃」下周一推出，年滿45歲、未有已知糖尿病或高血壓病歷的香港居民，可經地區康健中心或地區康健站參加計劃。截至上周五有超過330名家庭醫生參與，人數較政府估計的1千人少。基層醫療健康專員彭飛舟在電台節目表示，計劃展開初期醫生需時了解，亦要由處理偶發疾病轉型為保持長期的醫患關係，處理慢性疾病，相信隨著在網上公開各項化驗和藥物資助資料，醫生參考後會增加參與人數。

政府認為 建議共付額足夠 他認為現有政府資助每宗診症166元及150元的建議共付額是足夠，對於有連鎖醫療集團共付額低至50元，亦有部分地區醫生要求病人支付800元共付額，彭飛舟說80%參與醫生的共付額收費都是150元或以下，市民可以自行選擇，而計劃以一對一形式配對醫生和病人，診所營運方式未必有太大影響。