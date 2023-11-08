熱門搜尋:
立冬 雙11 彩虹邨重建 床蝨 社內相親 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-08 10:31:18

慢病共治計劃｜參與醫生較預期少　政府：計劃展開初期醫生需時了解

分享：
慢病共治計劃｜參與醫生較預期少　政府：計劃展開初期醫生需時了解

慢病共治計劃｜參與醫生較預期少　政府：計劃展開初期醫生需時了解

政府「慢性疾病共同治理先導計劃」下周一推出，年滿45歲、未有已知糖尿病或高血壓病歷的香港居民，可經地區康健中心或地區康健站參加計劃。截至上周五有超過330名家庭醫生參人數較政府估計的1千人少。基層醫療健康專員彭飛舟在電台節目表示，計劃展開初期醫生需時了解，亦要由處理偶發疾病轉型為保持長期的醫患關係，處理慢性疾病，相信隨著在網上公開各項化驗和藥物資助資料，醫生參考後會增加參與人數。

Ad Block

政府認為建議共付額足夠

他認為現有政府資助每宗診症166元及150元的建議共付額是足夠，對於有連鎖醫療集團共付額低至50元，亦有部分地區醫生要求病人支付800元共付額，彭飛舟說80%參與醫生的共付額收費都是150元或以下，市民可以自行選擇，而計劃以一對一形式配對醫生和病人，診所營運方式未必有太大影響。

慢病共治計劃 慢病共治計劃

西醫工會認為政府建議共付額不吸引

西醫工會會長梁漢輝表示，參與醫生須處理行政問題，包括與局方的軟件對接，而計劃的政府資助及建議共付額亦不算吸引，相信業界要觀望計劃開展初期是否順利，再決定是否加入。

對於參與計劃的醫生分佈不均，個別地區據報參與醫生不足10人，社區組織協會幹事彭鴻昌在同一節目說，擔心偏遠地區醫生參與率低，影響市民選擇。他表示，類似資助計劃例如普通科門診公私營協作計劃，病人的共付額只需50元，資助白內障病人到私家眼科醫院進行手術的耀眼行動，亦設有8,000元的共付額上限，建議慢病共治計劃亦要加設共付額上限，更好保障病人。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受