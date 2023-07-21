慢病共治計劃｜擬公立醫院推類似篩查計劃　李夏茵：唔會忽略基層市民

政府去年提出《基層醫療健康藍圖》，並計劃今年第四季推出首個項目「慢性疾病共同治理先導計劃」，資助年滿45歲、沒有已知糖尿病或高血壓的市民接受篩查。在政府資助後，參與市民每次仍要支付120元篩查費，惟對部分基層而言或是很大負擔。醫務衞生局副局長李夏茵接受本報訪問稱，當局計劃與醫管局商討，在公立醫院推出同類型計劃，但採用醫管局收費準則，即豁免領取綜援病人的收費，強調港府不會忽略基層市民。 記者：羅庸軒

醫管局不會因而減普通科門診資源 李夏茵表示，坊間有意見認同政府推出慢病共治計劃，但促請「唔好唔記得啲冇錢人」，透露政府未來會與醫管局商討，要求當局提供類似的篩查服務，「即係HA版慢病共治計劃」，初步打算計劃只准領取綜援人士參與。她續說，若醫管局理論上做得到，便要預備服務綜援人士，籲基層病人毋須擔心，又強調醫管局不會縮減普通科門診資源，「我哋唔會忽略基層市民、經濟唔係咁好嘅人。」 慢性共治計劃需要有家庭醫生配合，李夏茵稱下月底至9月初會邀請家庭醫生名冊內的醫生報名參與，至11月便會開放予市民透過地區康健中心或地區康健站登記。市民登記後要先到接受地區康健中心或相關評估，然後可配對家庭醫生名冊上的醫生做篩查。她表示，名冊的登記醫生由去年12月公布《基層醫療健康藍圖》時的約2,700人，增至本月近3,200人，又稱業界反應正面，加上當局預計一千多名私家醫生已足夠應付市民需求，認為目前人手方面「OK嘅」。

參與醫生可優惠價買藥「97%每粒平過1元」 參與慢病共治計劃的私家醫生，每為一名參與計劃並因而發現患上糖尿病或高血壓的病人診症，除可獲病人繳交建議的150元診症費外，還可每次獲政府定額資助162元。醫衞局早前亦指出，參與計劃的醫生日後可從政府將設立的社區藥物名冊，以優惠價格購買藥物。李夏茵稱，名冊藥物有97%每粒平過1元、60%每粒平過3毫，形容是「好優惠嘅價錢」，但每季購買名冊上優惠藥物的數目設有上限。 被問到私家醫生能否以計劃下購入的優惠藥物，用於非慢病共治計劃的病人，李夏茵承認「理論上冇人會話佢唔得」，強調當局會「睇住條數」。目前政府會全額資助慢病共治計劃病人在治療期間所用藥物，她透露當局日後擬再擴闊名冊至3種分類，包括全額資助、政府與市民「六四比」或資助一半，以及病人全額自費藥物。她補充，自費藥物主要涉及現階段難以相宜價錢購買的專利藥物，不過目前計劃主要針對「早發現」糖尿病和高血壓病人，理論上毋須服用「咁強勁嘅藥」。