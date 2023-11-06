慢病共治計劃｜逾330名家庭醫生供市民配對　糖尿病高血壓篩查下周起報名

政府《基醫醫療健康藍圖》下的「慢性疾病共同治理先導計劃」將於下周一(13日)正式推出，年滿45歲、未有已知糖尿病或高血壓病歷的香港居民，當日起可經任何一間地區康健中心或地區康健站參加計劃。截至上周五(3日)，已有超過330名家庭醫生參與，供市民選擇配對進行糖尿病、高血壓篩查和長期跟進。

「慢病共治計劃」採取共付模式，參加者接受家庭醫生診症篩查時，需要一筆過繳付120元，到醫務化驗所接受化驗則毋須額外付費。參加市民篩查後若被診斷為血糖偏高，或已患有糖尿病或高血壓，他們會獲政府資助，由其選定的家庭醫生長期跟進。

當局指，血糖偏高人士可享有每年最多4次資助診症，而患有糖尿病或高血壓者則可享每年最多6次資助診症，另毋須為診症後獲處方的基本藥物支付藥費。日後治療診症當中，政府建議共付額為每次150元，而到醫務化驗所則需支付介乎40元至130元的指定共付額。政府同時設立達標獎勵機制，參加者如達到健康指標，包括定時璦診、完成健康教育項目或指定檢查等，可在下個計劃年度的首次診症獲扣減最多150元共付額。

籲參加計劃達致「早發現、早治療」

基層醫療健康專員彭飛舟表示，根據衞生署2020至22年度人口健康調查推算，45歲至84歲的人口當中約有17%為糖尿病或高血壓隱藏患者，合資格人士參加計劃可防患未然、做到「早發現、早治療」，有效地延後由糖尿病或高血壓所引發的嚴重疾病，例如冠心病、中風、腎衰竭和視網膜病變出現，或減輕相關症狀。