慢病共治計劃｜醫衞局：未確診高血壓糖尿病者　滿45歲一般均符資格

政府在《基層醫療健康藍圖》下提出的「慢性疾病共同治理先導計劃」，建議資助後每次篩查費用為120元。日前有報道指，一名曾兩度偶發性血壓飈高的基層長者因難以負擔收費而未擬參與計劃，醫務衞生局同日不點名回應指長者已有高血壓病歷，入院期間理應接受適當檢查，故非計劃篩查對象，又批評內容有誤導之嫌。當局進一步回覆指，一般而言未曾確診高血壓或糖尿病的45歲或以上港人，均可參加慢病共治計劃。

社協：報道中長者未獲確診高血壓

當局提出的「慢性疾病共同治理先導計劃」，希望鼓勵45歲或以上、尙未察覺自己已患上高血壓、糖尿病或有相關症狀的市民，及早透過篩查了解健康狀況。協助有關報道中受訪長者的香港社區組織協會昨日(18日)發聲明回應稱，該名長者只是兩次因血壓偏高到急症室求診，服用醫生處方藥物後血壓已回復正常，惟未曾被醫生確診她患有高血壓和安排任何覆診。