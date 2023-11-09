慢病共治計劃｜「長者醫療券獎賞先導計劃」下周一推出 用一千獎500 須於期限內使用

「慢性疾病共同治理計劃」將於下周一(13日)展開。衞生署今日(9日)公布，將於下周一推出為期三年的「長者醫療券獎賞先導計劃」，鼓勵65歲或以上合資格長者使用醫療券接受私營醫療的特定基層醫療服務。由下周一至2026年12月31日期間，長者每年只要累計使用1,000元或以上的醫療券作基層醫療用途，便可獲發500元獎賞至其醫療券戶口，同樣作特定基層醫療用途。預計可惠及近170萬名合資格長者。
計劃會由本月13日起，至2026年12月31日。期間長者每年只要在同一年度內累計使用1,000元或以上的醫療券於特定基層醫療用途，便可透過醫健通(資助)系統自動獲發500元獎賞至其醫療券戶口，同樣作特定基層醫療用途，毋須另行登記。換言之，合資格長者在該年度所得的醫療券總額會由2,000元增至2,500元。
「獎賞先導計劃」下的特定基層醫療服務包括：
●由已登記參與長者醫療券計劃的西醫、中醫和牙醫提供的預防疾病、跟進／監測慢性疾病服務，例如：健康評估、驗身、篩檢、疫苗注射、慢性疾病管理、牙齒檢查、洗牙、脫牙、補牙等；
●「慢性疾病共同治理先導計劃」的高血壓和糖尿病篩查，以及治療階段服務；
●地區康健中心／地區康健站提供的個人化服務和社區復康計劃；和
●香港大學深圳醫院十一個指定診療中心和該醫院屬下的健康服務中心所提供的預防疾病、跟進／監測慢性疾病門診服務。
衞生署表示，獎賞須於指定期限內使用，不能累積，逾期失效，而新一年度的累積金額會重新計算。此外，長者使用配偶的醫療券支付基層醫療服務，不能與其配偶的累積金額共同計算。長者所獲得的獎賞亦不可與配偶共用。