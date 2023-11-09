慢病共治計劃｜「長者醫療券獎賞先導計劃」下周一推出 用一千獎500 須於期限內使用

「慢性疾病共同治理計劃」將於下周一(13日)展開。衞生署今日(9日)公布，將於下周一推出為期三年的「長者醫療券獎賞先導計劃」，鼓勵65歲或以上合資格長者使用醫療券接受私營醫療的特定基層醫療服務。由下周一至2026年12月31日期間，長者每年只要累計使用1,000元或以上的醫療券作基層醫療用途，便可獲發500元獎賞至其醫療券戶口，同樣作特定基層醫療用途。預計可惠及近170萬名合資格長者。

計劃會由本月13日起，至2026年12月31日。期間長者每年只要在同一年度內累計使用1,000元或以上的醫療券於特定基層醫療用途，便可透過醫健通(資助)系統自動獲發500元獎賞至其醫療券戶口，同樣作特定基層醫療用途，毋須另行登記。換言之，合資格長者在該年度所得的醫療券總額會由2,000元增至2,500元。





