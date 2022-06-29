慶回歸 灣仔高防 封會展站 全港禁飛 警方為習近平作近身保衛

國家主席習近平將出席本港回歸25年慶祝活動和新一屆特區政府就職禮，昨仍未公布具體安排；全國人大常委譚耀宗稱已收到邀請函，只提及有「合照」和「會見」活動，未有透露主要嘉賓。特區政府則已在「預計國家主席訪港」情況下作嚴密部署，警方昨公布，將為習近平提供「近身保衛」，場地保安及車隊護送，所到之處分核心保安區和保安區，相關道路、行人天橋或短暫封閉，當中金鐘及灣仔北一帶布防最嚴密，周三凌晨起會分階段封路，周四及五出入的車輛及人士或受檢查，港鐵會展站周四及五封閉，全港禁飛小型無人機。
七一回歸當日，早上8時將在金紫荊廣場舉行升旗儀式，10時會展大堂會則舉行香港回歸25周年大會暨第六屆特區政府就職典禮。灣仔北一帶6月29日凌晨2時至7月1日下午2時大範圍封路及實施出入管制，包括博覽道、龍和道、菲林明道、會議道、連接中環及灣仔繞道隧道至灣仔北/分域碼頭街迴旋處的支路及連接龍和道(東行)至中環及灣仔繞道隧道的支路等，期間將封閉。
交通方面，博覽道東的巴士總站、會展站公共運輸交匯處，6月29日凌晨至7月1日下午2時停用，期間23條以灣仔北作為總站的巴士路線及30條途經灣仔北的巴士路線將需要改道或縮短路線。
會展站周四凌晨關閉
港鐵會展站於6月30日凌晨1時起至7月1日下午2時臨時封閉，但東鐵綫會維持正常行駛，不停該站。於莊士敦道(東行)循道衛理大廈外的專線小巴站將由6月29日凌晨1時至7月1日晚上11時59分停用。因應龍和道與干諾道中之間一段愛丁堡廣場將由6月30日凌晨零時起暫時關閉，大會堂停車場亦將關閉，駕駛人士須最遲於6月30日晚上7時前將車駛離停車場，否則將被警方拖走。
警務處助理處長(行動)呂錦豪稱，警方會為國家主席習近平提供近身保衛、慶祝活動場地保安及車隊護送。習近平逗留、到訪及途經的地區將設為核心保安區，非指定人員或非獲邀人士不得進入；周邊範圍則列為保安區，「核心保安區及保安區不是固定不變範圍，要隨著國家主席走動而有不同，都是短暫措施。一般情況時，市民可以自由進出保安區，但核心保安區需要經過核實身份及經過保安安檢。」車隊途經的地區，行車及行人天橋需短暫封閉，警方會實施車輛及人流管制。而民航處在這段期間，將於維港兩岸及部分地區設臨時限飛區，禁止所有飛機及飛行裝置在制定範圍飛行，全港小型無人機禁飛。
香港恐襲風險持續中度
呂錦豪強調，至目前為止香港恐襲威脅風險級別持續中度。但警方就習近平來港安排做風險評估，因應地緣政治及國際形勢，習近平來港出席活動一定成為世界焦點，而香港近年本土恐怖主義明顯冒升，過去兩年本港破獲與本土恐怖活動有關案件，與外國恐襲武器類似，警方須高度關注習近平來港活動會受恐襲威脅。警方指，尊重市民和平集會的權利，暫時無收到當日的公衆集會申請，但會制定活動區及遞信區，但強調不會允許任何暴力及違法行為。
為配合保安工作，警方昨午派員到港鐵站作高姿態巡邏，10名身穿反恐特勤隊、鐵路應變部隊隊員穿上新制服先後到港鐵金鐘站和會展站的大堂巡邏，亦有警員到月台位置巡邏。會展中心、港灣道瑞安中心、中環廣場等一帶，泊有多輛警車，有多名警員駐守部分出入口。而西九高鐵站一帶繼續有大批警察在附近巡邏。
譚耀宗︰明午有「合照」和「會見」活動
除保安工作，當局為防控疫情，要求獲邀出席七一回歸活動的官員和嘉賓要入住酒店閉環管理，官員於前晚起入住；行政長官林鄭月娥昨早離開酒店以點對點返回辦公室，她在社交網站表示，期待習近平屆時發表重要講話，為香港指明方向。嘉賓則在今明兩天陸續到酒店，並須出示電子版邀請函及身份證明文件，其中獲邀的全國人大常委譚耀宗指，他將於今午1時入住君悅酒店，明午(30日)將有「合照」和「會見」活動，「請柬沒寫得很仔細，只是說何時、在哪有會見及合照，沒提及有甚麼主要嘉賓。」