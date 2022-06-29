慶回歸 灣仔高防 封會展站 全港禁飛 警方為習近平作近身保衛

國家主席習近平將出席本港回歸25年慶祝活動和新一屆特區政府就職禮，昨仍未公布具體安排；全國人大常委譚耀宗稱已收到邀請函，只提及有「合照」和「會見」活動，未有透露主要嘉賓。特區政府則已在「預計國家主席訪港」情況下作嚴密部署，警方昨公布，將為習近平提供「近身保衛」，場地保安及車隊護送，所到之處分核心保安區和保安區，相關道路、行人天橋或短暫封閉，當中金鐘及灣仔北一帶布防最嚴密，周三凌晨起會分階段封路，周四及五出入的車輛及人士或受檢查，港鐵會展站周四及五封閉，全港禁飛小型無人機。

七一回歸當日，早上8時將在金紫荊廣場舉行升旗儀式，10時會展大堂會則舉行香港回歸25周年大會暨第六屆特區政府就職典禮。灣仔北一帶6月29日凌晨2時至7月1日下午2時大範圍封路及實施出入管制，包括博覽道、龍和道、菲林明道、會議道、連接中環及灣仔繞道隧道至灣仔北/分域碼頭街迴旋處的支路及連接龍和道(東行)至中環及灣仔繞道隧道的支路等，期間將封閉。

交通方面，博覽道東的巴士總站、會展站公共運輸交匯處，6月29日凌晨至7月1日下午2時停用，期間23條以灣仔北作為總站的巴士路線及30條途經灣仔北的巴士路線將需要改道或縮短路線。