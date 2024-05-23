慶春約文化徑首段推出　貫穿多個重要歷史及文化遺蹟

發言人說，慶春約文化徑首段串連荔枝窩、梅子林和蛤塘，全長約3.7公里，在現有路徑上規劃，沿途設置28塊解說牌和3塊地圖牌，貫穿多個重要歷史及文化遺蹟，介紹各村落的歷史、文化及有趣的生活故事，並透過舊照片及圖畫，向遊客呈現慶春約昔日的生活面貌。

漁護署與荔枝窩、梅子林及蛤塘村攜手推出慶春約文化徑首段，進一步推廣香港地質公園社區的歷史、文化與生活故事，為遊客帶來深度的旅遊體驗。

沙頭角慶春約由新界東北七條客家村落組成，包括荔枝窩、梅子林、蛤塘、鎖羅盆、三椏、牛屎湖和小灘，已有300多年歷史。荔枝窩是慶春約七個村落的中心，昔日為教育、經濟和傳統慶賀的基地。

荔枝窩廣場本為小瀛學校的運動場，梅子林是多條慶春約曾氏村落的發源地，60年代為重要的年桔產地，年產數萬斤；蛤塘則是吊燈籠山下一個自給自足的村落，60年代除了盛產蔬果，還建有雞場。

慶春約七村與香港聯合國教科文組織世界地質公園、獅子會自然教育基金及華懋集團合作，推出慶春約七村「一個人一個故事」網站（ourstories.hk），集合60多名村民以口述歷史方式和歌曲介紹慶春約昔日生活、節慶、婚嫁等生活故事。