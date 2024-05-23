慶春約文化徑首段推出　貫穿多個重要歷史及文化遺蹟

漁護署與荔枝窩、梅子林及蛤塘村攜手推出慶春約文化徑首段，進一步推廣香港地質公園社區的歷史、文化與生活故事，為遊客帶來深度的旅遊體驗。
慶春約文化徑貫穿多個重要歷史及文化遺蹟
發言人說，慶春約文化徑首段串連荔枝窩、梅子林和蛤塘，全長約3.7公里，在現有路徑上規劃，沿途設置28塊解說牌和3塊地圖牌，貫穿多個重要歷史及文化遺蹟，介紹各村落的歷史、文化及有趣的生活故事，並透過舊照片及圖畫，向遊客呈現慶春約昔日的生活面貌。
沙頭角慶春約由新界東北七條客家村落組成，包括荔枝窩、梅子林、蛤塘、鎖羅盆、三椏、牛屎湖和小灘，已有300多年歷史。荔枝窩是慶春約七個村落的中心，昔日為教育、經濟和傳統慶賀的基地。
荔枝窩廣場本為小瀛學校的運動場，梅子林是多條慶春約曾氏村落的發源地，60年代為重要的年桔產地，年產數萬斤；蛤塘則是吊燈籠山下一個自給自足的村落，60年代除了盛產蔬果，還建有雞場。
慶春約七村與香港聯合國教科文組織世界地質公園、獅子會自然教育基金及華懋集團合作，推出慶春約七村「一個人一個故事」網站（ourstories.hk），集合60多名村民以口述歷史方式和歌曲介紹慶春約昔日生活、節慶、婚嫁等生活故事。
預計明年第一季推出
慶春約文化徑第二段將串連三椏及小灘，預計明年第一季推出，發言人呼籲遊人前往香港地質公園的景點時尊重鄉郊文化，避免騷擾居民的生活，愛護環境及帶走自己的垃圾。隨着沙頭角第二期開放，除經馬料水或大水坑梯台，持有有效沙頭角邊境禁區許可證的市民可以由沙頭角碼頭乘搭街渡渡輪前往荔枝窩，航程約半小時。
原文刊登於 香港電台