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2022-08-04 16:01:06

慶祝服務香港118年 電車推Sanrio主題電車

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Sanrio, 電車

香港電車推出Sanrio主題電車。

香港電車自1904年投入服務，為慶祝服務香港118周年，香港電車推出多個聯乘慶祝活動，包括推出 Sanrio 主題電車，以及香港電車與 Sanrio Characters 首次聯乘的居家小品。

印有多個經典 Sanrio 角色的165號電車現已行駛。車身圖案上由Ahirunopekkle (AP 鴨)擔任派對電車「車長」，聯同Minnanotābō (大口仔)、KEROKEROKEROPPI（Keroppi）、POCHACCO（PC 狗）。市民現已可隨時登上Sanrio 主題電車，亦可在港島沿線捕捉，留下倩影。而Maskology 門市亦會在本月起發售香港電車與 Sanrio Characters 首次聯乘的居家小品。

另外，香港電車為推動本地品牌發展，將參與 Live Nation HK 以香港人堅毅拼搏精神為主題的 852FES「Awaken Festival 覺醒文化」活動，市民可以透過參與展覽，市集及手藝工作坊加深對本地藝術及文化的認識。 852FES 亦有香港電車與Maskology的聯乘攤檔，售賣以懷舊電車標誌及地圖為主題的運動用品及生活家品。而香港電車的姊妹公司 tramplus 早前舉辦的全港學界首個 NFTHackathon 及設計比賽，其冠軍作品除會在852FES 展覽，亦會成為成電車車身廣告，在港島巡遊。

香港電車亦與彩通色彩研究所推出「個性電車」，引進4種個性獨特且鮮艷繽紛的色彩，包括象徵自信、善於交際的「柿子橙」(PANTONE 16-1356 Persimmon Orange)，明亮、具洞察力的「黃水仙」(PANTONE 14-0850 Daffodil)，有趣、充滿活力的「活力粉」(PANTONE 16-2118 Pink Power)，以及青春、鼓舞人心的「超音鼠」(PANTONE 18-4143 Super Sonic)。

 

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