慶7.1回歸 全城優惠 M+故宮免費賞 逾千食肆71折 電車5天任坐

下周六是香港特區成立紀念日，「7.1」當日除了是公眾假期，政府和多個機構更推出多項優惠及活動與市民慶回歸。行政長官李家超昨公布部分優惠，包括免費參觀西九M+和香港故宮、免費開放大部分康文署設施、免費坐天星小輪和電車，以及逾千食肆提供折扣等。被問到政府如何看待市民遊行反映訴求，李家超稱回歸日是值得慶祝的日子，強調若有人騎劫破壞等，政府一定會追究法律責任。

特首李家超昨在行會前表示，下周六將是香港回歸26周年，亦是本屆政府上任一周年，政府和公營機構會牽頭推動多項優惠和活動，讓市民共慶回歸，同時鼓勵社會各界舉辦不同慶祝活動和推出7.1優惠。

在7月1日，康文署轄下多項康樂文化設施，包括室內和戶外康樂設施，以及絕大部分公眾泳池均可免費使用；科學館和太空館的常設展覽，文化博物館、科學館和藝術館的多項專題展覽會，以及香港濕地公園亦免費開放。市民可免費參觀西九文化區M+的所有展覽和香港故宮文化博物館7個專題展覽。「活化歷史建築伙伴計劃」下的12個項目亦會於7.1當日和附近日子舉行免費導賞團、工作坊等。

市民可於7月1日起一連5天免費乘搭電車，3歲至11歲小童於7月1至2日以小童八達通拍卡可免費乘搭九巴及龍運巴士逾450條路線。市民於7.1當日亦可免費乘坐天星小輪往來尖沙咀和灣仔航線，以及富裕小輪的香港水上的士「尖東-灣仔-中環-西九龍(循環線)」航線。另7月1日生日人士可免費乘搭富裕小輪「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」及「北角-觀塘-啟德」航線。

