慶7.1回歸 全城優惠 M+故宮免費賞 逾千食肆71折 電車5天任坐

下周六是香港特區成立紀念日，「7.1」當日除了是公眾假期，政府和多個機構更推出多項優惠及活動與市民慶回歸。行政長官李家超昨公布部分優惠，包括免費參觀西九M+和香港故宮、免費開放大部分康文署設施、免費坐天星小輪和電車，以及逾千食肆提供折扣等。被問到政府如何看待市民遊行反映訴求，李家超稱回歸日是值得慶祝的日子，強調若有人騎劫破壞等，政府一定會追究法律責任。
特首李家超昨在行會前表示，下周六將是香港回歸26周年，亦是本屆政府上任一周年，政府和公營機構會牽頭推動多項優惠和活動，讓市民共慶回歸，同時鼓勵社會各界舉辦不同慶祝活動和推出7.1優惠。
在7月1日，康文署轄下多項康樂文化設施，包括室內和戶外康樂設施，以及絕大部分公眾泳池均可免費使用；科學館和太空館的常設展覽，文化博物館、科學館和藝術館的多項專題展覽會，以及香港濕地公園亦免費開放。市民可免費參觀西九文化區M+的所有展覽和香港故宮文化博物館7個專題展覽。「活化歷史建築伙伴計劃」下的12個項目亦會於7.1當日和附近日子舉行免費導賞團、工作坊等。
市民可於7月1日起一連5天免費乘搭電車，3歲至11歲小童於7月1至2日以小童八達通拍卡可免費乘搭九巴及龍運巴士逾450條路線。市民於7.1當日亦可免費乘坐天星小輪往來尖沙咀和灣仔航線，以及富裕小輪的香港水上的士「尖東-灣仔-中環-西九龍(循環線)」航線。另7月1日生日人士可免費乘搭富裕小輪「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」及「北角-觀塘-啟德」航線。
買魚買菜都有七一折優惠
消費方面，市民於7月1日起一連七日，透過手機應用程式「本地魚菜直送」購買魚類統營處和蔬菜統營處銷售的特定產品有七一折優惠；飲食業界在7.1當日將會有超過1,000間食肆推出指定菜式或餐飲品七一折優惠。而市民於整個7月到「綠在區區」回收，可獲額外「綠綠賞」積分。
李家超感謝飲食業界和各機構提供優惠，稱期望特別優惠安排讓市民可以開開心心，共同慶祝香港特區成立26周年。他又形容，現在香港整體社會氣氛「開心多了、熱鬧多了、信心多了、希望多了」，政府會繼續帶領社會一同拼經濟、拼發展、拼競爭力。
李家超：不能夠掉以輕心
惟在疫情之前，民陣等團體都會在七一舉辦遊行。李家超被問及如有人示威、遊行反映訴求的看法時表示，不要忘記曾有兩年的七一、國慶日被人騎劫，破壞社會安寧，做了一些違法的事情，所以不能夠掉以輕心。他又指，任何其他活動都必須按著法律進行，任何人如利用此機會騎劫、製造不良氣氛或進行破壞性活動，當局一定會追究其法律責任，亦不會容許再有類似事情騎劫「這個值得慶祝的日子」。
今午3時起預訂故宮免費門票
西九文化區管理局昨稱，擬7.1當日參觀香港故宮專題展覽(展廳1至7)人士可於今日下午3時起經博物館網站、西九網站或手機應用程式、「購票通」平台預訂超過3,600張免費標準門票；參觀展廳8和展廳9特別展則要如常購票；參觀M+者則毋須提前預約。已付款購買當日M+或香港故宮標準門票的訪客，相關票務平台將聯絡購票人解釋退款及當日的入場安排。