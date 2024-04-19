憂商界網絡安全意識回落　電腦保安事故協調中心倡善用免費資源

數碼港9月爆出資料外洩事故後，商界的網絡安全意識有所提升。電腦保安事故協調中心發言人陳仲文在專訪中指，近半年已接到約10宗關於企業網絡滲透測試的查詢，增幅以倍數計，但憂慮網絡安全新聞降溫後，重視程度回落，建議商界善用坊間免費的網安資源，政府亦應立法加強對企業在保障網絡安全的責任。 記者︰曾偉龍 電腦保安事故協調中心發言人陳仲文接受《am730》專訪指，數碼港、消委會及其他非牟利機構連番出現資料外洩事故後，公眾關注程度增加，連帶企業的網絡保安意識亦有所提升，舉例指數碼港事故自去年9月曝光後，近半年接獲約10宗關於企業網絡滲透測試的查詢，以尋找系統漏洞，增幅以倍數計，但他憂慮隨住相關新聞的熱度降低，商界對網絡安全的重視程度未能延續。

免費工具助增中小企資安 他表示，中小企網絡安全意識不足，亦未必知道坊間有很多合適產品可以使用，價格約為數百元至數千元不等，中小企有能力負擔，亦可考慮使用科技券加強網絡安全。他又建議，企業可善用免費的網絡安全資源，舉例中心網站有多個免費工具，協助中小企評估網絡保安狀況，以及提供預防勒索軟件和釣魚攻擊的方法等。 他續指，中心亦會提供免費電話熱線，接受保安事故報告及諮詢，並會出版資訊保安的指引和資訊，而「網絡安全資訊共享夥伴計劃」和香港互聯網註冊管理有限公司亦會共享網絡安全資訊，並有提供免費的網絡保安培訓服務，供中小企和公眾使用。