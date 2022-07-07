憂新病毒擴散致二次感染 入院患者急增 非緊急服務或停

本港新冠肺炎確診數字持續回升，昨錄得逾2,800宗，每日新增入院和留醫患者數目也連日增加，醫管局憂升勢持續會對醫院構成很大壓力，預告部分非緊急服務或要暫停。衛生防護中心指，本地懷疑Omicron BA.4或BA.5亞系個案所佔比例，近日已增至接近1%，當局會持續關注情況，又呼籲有病徵但快速測試呈陰性的市民，也不應外出和應接受核酸檢測。

單日新增2,815宗確診，有143宗屬輸入個案。確診數較前日多547宗，衛生防護中心不肯定是否與早前檢測中心曾短暫停開和長周末有關，認為要多觀察數日。不過，公立醫院每日新入院和留院人數均見升勢。當中，每日新入院人數由上月疫情放緩時近40人，增至最近每日過百，留醫人數也由上月初約400人倍增至約830人。

未設停非緊急服務指標

醫管局總行政經理關慧敏稱，公院目前仍可應付，但擔心確診數字如再大幅上升，就會對公院構成很大壓力。她指，醫管局一直有準備床位、人手等安排，預告個案如持續增加，或暫停部分非緊急服務，但強調非確診者也有其醫療需要，故不會有指標「收到幾多病人或幾多張床」才暫停非緊急服務。

本地懷疑BA.4或BA.5個案昨增22宗，包括兩名觀塘為食火鍋員工，另有8人為早前患者的家人或居於同一座大廈。中心留意到有關個案比例逐漸上升，由上月21日的0%增至現時約0.8%至1%，鑑於有關病毒傳播力較高和有機會二次感染，當局會繼續關注和密切觀察。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，近日很多懷疑BA.4或BA.5個案源頭未明，相信社區有傳播鏈，但本港不能與海外情況直接比較，故無法預計會否如外國般急增個案。

被問到BA.4或BA.5個案重症比例時，張竹君指未見與流行的BA.2.2有大分別。她強調快速測試有其局限，或未能測出低病毒量，呼籲有病徵的市民即使快測陰性，也應求醫和做核酸檢測。本港昨錄得19宗BA.2.12.1個案，當局指每日佔1%至1.67%，增幅較穩定。

