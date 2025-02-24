憂界石舊郵筒欠保育隨時消失　香港行跡冀提升城市文物地位

法律定義古代遺物和古物的定義是1800年前人工製作或建造之物，「香港行跡」創辦人何文傑認為，香港現時文物保護制度未能涵蓋界石和界碑等城市文物，其保育程度亦遠不及歷史建築，希望透過掃瞄文物的計劃，獲得完整的文物資料和地理資訊，補充官方紀錄的不足，增加公眾的認知，長遠亦可提升城市文物的地位，協助政府製訂更好的保育政策。
記者︰曾偉龍
城市文物記載城市的發展和變遷，但香港對城市文物的保育有所不足。「香港行跡」創辦人何文傑接受《am730》訪問時指，《古物及古蹟條例》中古代遺物和古物分別是指於1800年前為人工製作或建立的物體或建築，而古蹟辦負責官方文物記錄以建築物為主，即未能涵蓋港英時代在香港樹立的界石、界碑、舊郵筒等城市文物，有所不足。
現行界石紀錄零散不全
對於香港的界石紀錄，何文傑表示，本港⼀些學術機構和博物館有進行相關研究和記錄，但公眾難以查閱，有民間團體和文物愛好者會⾃發調查和記錄，但較為零散及不全面，而現時界碑和界石的記錄相對不完整，大部分界石更可能仍未被記錄。他估計，本港界石或有逾千塊，而海軍界石則有逾百塊，他平時會透過舊文件研究界石的可能地點，供其他愛好者尋訪，「而家佢哋（其他愛好者）搵得仲多過我哋」。
「香港行跡」另一創辦人林曉欣補充，借助廣泛的民間力量，將可更全面地發掘和記錄各處的城市文物，獲得較完整的記錄，同時市民親身參與文物保育⼯作，亦會提升了大眾對本地城市文物的關注和認識。
界石記載地段歷史
她指，界石等有趣的城市文物就在身邊，並訴說不同的土地故事，舉例亞洲協會香港中心內就保留了多塊海軍界石，而毗鄰的香港公園除了有重置的海軍界石，旗桿屋後的石牆亦有將軍部界石當成石料使用。她指，界石見證了地段的歷史，可以發掘業主和建築背後的歷史，對應文件的資料，組成歷史故事，本港60至70年代後則沒有新設界石，失去一個考察地段歷史的渠道。
何文傑表示，民間的文物地圖紀錄可彌補官方和學術機構記錄的不足，而現時香港沒有針對界石、界碑等的保育政策，一旦涉及發展，業主不作保育重置，便會從此消失。他認為，收集文物資料長遠亦可提升城市文物的地位，讓學生和公眾了解地處偏遠的城市文物，亦可協助政府製訂更好的保育政策，例如製作統⼀和標準化的數據庫，針對未被完整記錄的城市文物，作文物保育工作。