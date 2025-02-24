憂界石舊郵筒欠保育隨時消失　香港行跡冀提升城市文物地位

現行界石紀錄零散不全

對於香港的界石紀錄，何文傑表示，本港⼀些學術機構和博物館有進行相關研究和記錄，但公眾難以查閱，有民間團體和文物愛好者會⾃發調查和記錄，但較為零散及不全面，而現時界碑和界石的記錄相對不完整，大部分界石更可能仍未被記錄。他估計，本港界石或有逾千塊，而海軍界石則有逾百塊，他平時會透過舊文件研究界石的可能地點，供其他愛好者尋訪，「而家佢哋（其他愛好者）搵得仲多過我哋」。

「香港行跡」另一創辦人林曉欣補充，借助廣泛的民間力量，將可更全面地發掘和記錄各處的城市文物，獲得較完整的記錄，同時市民親身參與文物保育⼯作，亦會提升了大眾對本地城市文物的關注和認識。