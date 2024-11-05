憂簡樸房致租金升 議員倡設起始租金 何永賢：或致單位供應減少須謹慎處理

新一份施政報告提出立法規管劏房，以簡樸房取替劣質劏房。房屋局長何永賢表示，由於業主把單位分間出租可獲取更高租金，相關的改建費用應由業主承擔。對於應否為簡樸房制定起始租金，何永賢憂慮反令單位的供應減少，故須小心處理。
立法會房屋事務委員會昨開會討論新一份施政報告的房屋政策。新民黨李梓敬表示，由於業主須付出一定費用改建單位，關注政府會否資助業主過渡。何永賢回應指，現時約有11萬劏房戶，約26%戶的面積少於8平方米，90%的分間單位有窗；而業主把分間單位出租，可賺取更多租金，業主應要負擔相關費用。
李梓敬又建議當局根據實際情況延長政策寬限期，何永賢同意設立較長寬限期，讓有心的業主在登記後有更多時間改善單位。
社福界狄志遠則表示，當劏房面積變大，租金亦會隨之上漲，關注局方會否訂立起始租金。何永賢回應指，若為簡樸房制定起始租金，業主可能不願意繼續將單位分間出租，而是整個單位出租，繼而導致市場上「簡樸房」供應下跌。她擔心起始租金表面上是協助有需要人士，但反而變成壞事，令供應減少，必須小心處理起始租金的問題。
租客如有需要可聯絡局方
民建聯鄭泳舜則擔憂有租戶會被趕走，關注如何保障劏房戶的權益。何永賢表示，現時劏房租客受到《業主與租客(綜合)條例》保障，租客可享4年租住權保障。她建議，租客如有需要，可透過房屋局熱線，或聯絡「社區客廳」社工。
工程界盧偉國關注當局如何安置既沒有條件上公屋，亦無法負擔簡樸房租金的劏房戶。何永賢就指，有需要的劏房戶可申請過渡性房屋。她說，當局建議維持較長的寬限期至2028年末、2029年初，指屆時公屋供應較多，市民有更多選擇，相信簡樸房的租金亦不會大幅上升。