憂簡樸房致租金升 議員倡設起始租金 何永賢：或致單位供應減少須謹慎處理

新一份施政報告提出立法規管劏房，以簡樸房取替劣質劏房。房屋局長何永賢表示，由於業主把單位分間出租可獲取更高租金，相關的改建費用應由業主承擔。對於應否為簡樸房制定起始租金，何永賢憂慮反令單位的供應減少，故須小心處理。

立法會房屋事務委員會昨開會討論新一份施政報告的房屋政策。新民黨李梓敬表示，由於業主須付出一定費用改建單位，關注政府會否資助業主過渡。何永賢回應指，現時約有11萬劏房戶，約26%戶的面積少於8平方米，90%的分間單位有窗；而業主把分間單位出租，可賺取更多租金，業主應要負擔相關費用。