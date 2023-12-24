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2023-12-24 11:43:56

憂聖誕長假後流感新冠同爆發 醫管局：做好高峰期準備

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醫管局總行政經理李立業表示，今年是沒有口罩令後第一個冬天，形容別具意義，惟近日天氣轉冷，擔心流感和新冠病毒傳播風險，實驗室陽性指標有輕微上升趨勢，預計聖誕長假期後會進入感染高峰期

醫管局總行政經理李立業表示，今年是沒有口罩令後第一個冬天，形容別具意義，惟近日天氣轉冷，擔心流感和新冠病毒傳播風險，實驗室陽性指標有輕微上升趨勢，預計聖誕長假期後會進入感染高峰期

醫管局總行政經理李立業表示，今年是沒有口罩令後第一個冬天，形容別具意義，惟近日天氣轉冷，擔心流感和新冠病毒傳播風險，實驗室陽性指標有輕微上升趨勢，預計聖誕長假期後會進入感染高峰期。若新冠及流感疫情同時爆發，公立醫院的情況會較現時緊張，雖然目前仍未能準確估算哪種病毒會傳播得較厲害，但醫管局已經做好應對準備，增強急症室、社區支援及把關能力，人手及其他資源會加快流轉，以更快騰出病床予新病人，18間普通科門診在聖誕假期亦會加開。

急症室進入內科病人 未見明顯上升

廣華醫院內科及老人科副部門主管陳德揚表示，經急症室進入內科的病人未見明顯上升，整體內科病床使用率高逾90%，超過一半是長者，常見原因是呼吸道感染，暫時未能明顯看到因流感或新冠而入院的趨勢。他又表示，為應付高峰期，老人外展小組會積極推展遙距醫療，處理長者輕微病徵。

他提醒，天氣寒冷對長者的身體會有影響，包括較易出現呼吸道病毒感染，亦有外國數據顯示，若氣溫偏低，較容易誘發高血壓、心臟病和中風等。在低溫情況下，長者應穿著足夠禦寒衣物，包括戴帽、頸巾。另外，冬天出現跌倒的風險增加，建議老人家坐下來穿長褲，減少跌倒的情況，亦避免住所地面留下很多雜物等。

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