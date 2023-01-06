憂通關加劇搶藥潮 盧寵茂：不排除立法限購

市面部分退燒藥近日出現短缺，坊間擔心中港通關後情況惡化。醫務衛生局長盧寵茂指，香港市面有7百多款撲熱息痛藥物，只是個別地區藥房或某牌子藥物短缺，其他的供應穩定，但不排除立法限購。他指，當局就此藥物儲存量由疫情前的1至2個月，升至現時5至6個月的日常使用量，足以應付公營體系病人需求。政府亦建立特別藥物儲備庫，有需要時可支援私營醫療機構及預留給有需要的弱勢社群，惟不排除「在需要的情況下，對賣及買作出一些規管。」

盧寵茂又透露，非香港居民最快在本月上旬，自費到私營機構接種復必泰二價疫苗，並重申他們到公營醫療設施而獲處方提供新冠口服藥物前，必須先繳付全費。

