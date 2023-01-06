憂通關加劇搶藥潮 盧寵茂：不排除立法限購

市面部分退燒藥近日出現短缺，坊間擔心中港通關後情況惡化。醫務衛生局長盧寵茂指，香港市面有7百多款撲熱息痛藥物，只是個別地區藥房或某牌子藥物短缺，其他的供應穩定，但不排除立法限購。他指，當局就此藥物儲存量由疫情前的1至2個月，升至現時5至6個月的日常使用量，足以應付公營體系病人需求。政府亦建立特別藥物儲備庫，有需要時可支援私營醫療機構及預留給有需要的弱勢社群，惟不排除「在需要的情況下，對賣及買作出一些規管。」
盧寵茂又透露，非香港居民最快在本月上旬，自費到私營機構接種復必泰二價疫苗，並重申他們到公營醫療設施而獲處方提供新冠口服藥物前，必須先繳付全費。
未要求內地旅客須打針 李家超：適時處理
至於通關後每日南下來港限額6萬個，港人返港則不計及配額，如何做好疫情防控？特首李家超指，本地疫苗接種率高，確診達逾250萬人，社會已建立防疫屏障，加上所有抵港的人士均要出示48小時內核酸檢測，相信風險可控。就內地人入境毋須如海外入境人士要完成接種疫苗，他解釋，通關涉及人數多、變化大，相關問題會適時處理。
另外，昨新增18,422宗確診，包括164宗輸入個案。昨多68名患者離世，第五波疫情累計11,936宗死亡個案。