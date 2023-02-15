應家柏主持亞洲賽馬會議揭幕　領業界應對挑戰

因新冠疫情延後一年舉行的第39屆亞洲賽馬會議，周二（14日）晚在澳洲墨爾本揭幕，香港賽馬會行政總裁應家柏以亞洲賽馬聯盟主席身份主持會議，並在亞洲賽馬聯盟執行委員會會議上獲與會者一致通過，再次當選主席。

應家柏已出任亞洲賽馬聯盟主席逾十年。他在開幕儀式上致辭時呼籲全球賽馬業界一同探討未來發展的障礙，並研究克服挑戰的方法，以惠及未來世代的賽馬運動愛好者。

應家柏指，一些基本威脅及障礙或會影響到我們的未來成功，包括賽馬誠信，尤其是有關非法博彩的事宜會威脅到賽馬的健康商業發展。此外，社會對賽馬運動的認受性會因為關於動物福祉及博彩等價值觀有變而受影響，而顧客群老化趨勢及新世代對賽馬運動的興趣也會對賽馬運動財政上的持續性帶來考驗。

他指，疫情體會到韌性和靈活變通的重要性，而憑著努力不懈的精神及毅力，得以在面對前所未有的挑戰的情況下，成功繼續舉行賽馬賽事。

亞洲賽馬會議為國際賽馬業界的重要會議，1960年在東京首次舉行，現為全球最大型賽馬業會議。今屆會議以「衝破障礙（Breaking Barriers）」為主題，共設有11場專題會議，雲集近700名來自35個國家的業界翹楚。是次會議是自2020年南非開普敦亞洲賽馬會議後首次舉行；惟上屆會議期間正值香港疫情爆發，應家柏當時留港領導馬會抗疫，改以錄像形式發表專題演講，今屆會議是應家柏繼2018年在南韓首爾舉行的亞洲賽馬會議後，再次親身出席。