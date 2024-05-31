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2024-05-31 04:31:51
日報

應對極端天氣致大批旅客滯留機場 機管局推的士派籌系統 客運大樓設休息區

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的士

極端天氣下的士供應或不穩。

颱風「小犬」去年10月襲港，天文台發出九號烈風或暴風風力增強信號後，港鐵隨即暫停包括機場快綫等露天路段列車服務，大批旅客滯留機場。機管局落實應對極端天氣的新安排，包括因應的士在惡劣天氣下供求失衡，機場將啟用的士派籌系統，取籌後旅客按叫號到指定區域上車，避免長時間在的士站排隊等候；客運大樓亦會在八號烈風或暴風信號生效前設置臨時休息區，提供座位、食水及充電設施等。

攝影：陳奕釗

香港機場 客運大樓 的士派籌系統

客運大樓抵港層中間的屏幕會展示的士籌號情況。

香港機場 的士派籌系統

旅客可在派籌機或電話程式取籌。

香港機場 臨時休息區

設有500個座位和物資包的臨時休息區。

香港機場 充電櫃

以上鎖儲物櫃形式提供的充電櫃。

機管局為應對極端天氣推出的新應變措施，包括在客運大樓設臨時休息區，讓滯留旅客使用，休息區提供500個臨時座位，亦可提供軟墊席坐在地上、水與乾糧的物資包、Wi-Fi網絡及設有240個儲物櫃形式的充電櫃供智能產品充電；機管局亦會延長及維持食肆的營業時間。

的士派籌系統隨時可運作

針對交通安排，當局已增設的士派籌系統，讓市民或旅客透過GULU手機應用程式或設於客運大樓的取票機取籌，之後可使用手機App或機場屏幕留意叫號情況，其間可在休息區等候，毋須長時間排隊輪候的士。機管局指系統已通過測試，可以隨時投入服務。

機管局機場運行執行總監 姚兆聰

姚兆聰

機管局機場運行執行總監姚兆聰指，國際民航組織規定，機場應於惡劣天氣如颱風下保持開放，形容為基本責任；又指當天文台預見有颱風會影響香港後，機管局和航空公司已開始作應變，包括安排航班提早或延遲抵達，這屬恆常安排。在新應變措施實施後，當出現極端天氣，機組人員會通知旅客新安排，並會在客運大樓設多個宣傳牌作呼籲，盼能夠迅速及有秩序讓旅客離開機場。

升級禁區捷運系統 部分日子早收車

另外，現時機場內設有旅客捷運系統接載旅客往來一號客運大樓、T1中場客運廊與海天中轉大樓，每小時載客量約達7,200人次。因應三跑系統，捷運系統將進行為期一年的提升工程，7月起每月部分非繁忙日子會提早收車兩小時，即尾班車由原來的凌晨1時提早至晚上11時，屆時將安排巴士接載收車後抵港的乘客，料系統提升後可接載更多乘客。

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