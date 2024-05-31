應對極端天氣致大批旅客滯留機場 機管局推的士派籌系統 客運大樓設休息區

颱風「小犬」去年10月襲港，天文台發出九號烈風或暴風風力增強信號後，港鐵隨即暫停包括機場快綫等露天路段列車服務，大批旅客滯留機場。機管局落實應對極端天氣的新安排，包括因應的士在惡劣天氣下供求失衡，機場將啟用的士派籌系統，取籌後旅客按叫號到指定區域上車，避免長時間在的士站排隊等候；客運大樓亦會在八號烈風或暴風信號生效前設置臨時休息區，提供座位、食水及充電設施等。 攝影：陳奕釗

機管局為應對極端天氣推出的新應變措施，包括在客運大樓設臨時休息區，讓滯留旅客使用，休息區提供500個臨時座位，亦可提供軟墊席坐在地上、水與乾糧的物資包、Wi-Fi網絡及設有240個儲物櫃形式的充電櫃供智能產品充電；機管局亦會延長及維持食肆的營業時間。 的士派籌系統隨時可運作 針對交通安排，當局已增設的士派籌系統，讓市民或旅客透過GULU手機應用程式或設於客運大樓的取票機取籌，之後可使用手機App或機場屏幕留意叫號情況，其間可在休息區等候，毋須長時間排隊輪候的士。機管局指系統已通過測試，可以隨時投入服務。

姚兆聰