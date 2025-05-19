應對極端天氣 《斜坡紀錄冊》擴至天然斜坡，研用自動化無人機監察斜坡。(歐迪栢攝)

本港近年不時遇到極端天氣，而香港處處斜坡，令人關注安全狀況。本港去年發生181宗山泥傾瀉事故，不涉人命傷亡。土力工程拓展處去年完成2023年極端暴雨引發嚴重山泥傾瀉事故的研究結果，並制定一系到措施，包括將現有的《斜坡記錄冊》由人造斜坡擴展至天然山坡，料一年內完成。此外，處方亦計劃今年內透過低空經濟「監管沙盒」試點項目，探索利用自動化無人機，在目標地區實時監測和收集數據的技術可行性。 土力處副處長（港島）岑家華表示，本港去年共有181宗山泥傾瀉事故，全不涉人命傷亡，較2023年的601宗少，主因是去年大暴雨次數及雨量都較少。

另有3處與耀興道花崗岩具類似特徵的山坡 2023年9月，香港發生五百年一遇的大暴雨，土力工程處去年完成研究，並制定一系列措施。就當日筲箕灣耀興道發生的嚴重山泥傾瀉，處方調查了事故原因，發現該花崗岩有平行的剝蝕性節理結構，暴雨期間，山坡上方的天然河道和引水道犯濫，大量雨水經溢流堰沖向下坡河道，再沿岩石節理滲份山坡，令山體內的水壓增加且穩定性下降，最終引發山泥傾瀉。處方已識別另有3個具有類似特徵的天然山坡，有需要作下階段的詳細研究。 此外，處方亦全面審視沒有山泥傾瀉紀錄的天然山坡，將現有的《斜坡記錄冊》由人造斜坡擴展至天然斜坡，料一年內完成，新的記錄冊將記錄每個天然山坡的基本地理空間資料等，有助分析該山坡的風險。

處方又指，將逐步增加「長遠防治山泥傾瀉計劃」的每年工作目標，包括為天然山坡進行風險緩減工程的目標由30幅增至40幅；鞏固政府人造斜坡的目標由150個增加至200個；為私人人造斜坡作安全篩選研究的目標由100個增加至130個。 就創新科技和大數據應用方面，處方將於明年透過運輸及物流局的低空經濟「監管沙盒」試點項目，探索利用自動化無人機技術，在目標工地或地區進行實時監測和收集數據的技術可行性。其適用的場景包括工程管理、斜坡監察和緊急應變。