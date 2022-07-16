應對聯繫匯率衝擊 陳茂波：底線思維已就「極端情況」作預案

近年中美關係緊張，有意見擔心港元與美元掛勾的聯繫匯率制度或受衝擊。財政司司長陳茂波指，香港是國家的國際金融中心，須以「底線思維」作準備，強調特區政府已就「極端情況」進行評估和預案。

財政司司長陳茂波在「地緣政治與發展安全對香港的啟示」論壇上致辭時提到，習近平七一講話為香港發展指明方向，當中必須牢記：維護國家主權、安全和發展利益，是一國兩制方針的最高原則，香港發展不能偏離國家的整體發展利益；保持香港獨特地位和優勢，符合國家在戰策和全局考量。

他又指，大家既要知道香港在國家發展戰策下的宏觀定位，亦要認清環球政經發展形勢。而今年來，環球經濟下行壓力顯著上升，歐美經濟明顯轉弱，疫情干擾環球供應鏈，歐美央行加快收緊貨幣政策，俄烏衝突推高能源和貨品價格亦加劇通漲，當中除了經濟因素，亦與國際格局變化有關，故預計經濟下行周期結束後，本港會續受國際格局變化影響。

他表示，俄烏衝突發生後，有部分國家將國際金融系統武器化，作為制裁和經濟封銷工具；本港應思考如何部署和應對。