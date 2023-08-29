應用物管科技 協同行業發展 締造智慧城市

連續數集的物業管理巡禮，我們從物業管理業監管局的政策理念方面，到邀請不同業界持份者闡述如何恪守專業化，協助香港建設智慧城市。不難發現各方均積極應用物管科技(PropTech)，既能解決業界管理痛點，又能簡化營運流程，提升服務質素和水平，同時紓緩人手壓力。對於以人為本的物管行業，確實起了協同作用。到底物管科技包括哪些範疇？即刻為大家剖析一番！

建設大腦：BIM to FM

現時在興建樓宇設施時，都會利用簡稱「BIM」的建築信息模型，通過加入工程所牽涉的物料數據、地理資訊系統等，將真實的建築物以AI生成一個三維虛擬模型呈現出來，用作規劃和估算施工進度。

而當樓宇設施落成後，該BIM模型便會轉化成設施管理平台(FM)用於監測建築物生命周期，如設備維修、預判部件更換等，簡化檢查流程。