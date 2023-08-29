應用物管科技 協同行業發展 締造智慧城市

連續數集的物業管理巡禮，我們從物業管理業監管局的政策理念方面，到邀請不同業界持份者闡述如何恪守專業化，協助香港建設智慧城市。不難發現各方均積極應用物管科技(PropTech)，既能解決業界管理痛點，又能簡化營運流程，提升服務質素和水平，同時紓緩人手壓力。對於以人為本的物管行業，確實起了協同作用。到底物管科技包括哪些範疇？即刻為大家剖析一番！
建設大腦：BIM to FM
現時在興建樓宇設施時，都會利用簡稱「BIM」的建築信息模型，通過加入工程所牽涉的物料數據、地理資訊系統等，將真實的建築物以AI生成一個三維虛擬模型呈現出來，用作規劃和估算施工進度。
而當樓宇設施落成後，該BIM模型便會轉化成設施管理平台(FM)用於監測建築物生命周期，如設備維修、預判部件更換等，簡化檢查流程。
「風火水電」監察：IoT in PropTech
物聯網(IoT)跟上述的設施管理模型息息相關。透過在建築物部署大量物聯網感應器，用來監察空氣質素、電能消耗、用水量、燃氣喉管、網絡線路等俗稱「風火水電」實時全天候管理，以便及時維護保養。更進一步甚至加入機器學習及大數據分析，為物管人員與業戶帶來洞見，建議節能減碳方案來實踐ESG表現。此外，後台物管人員亦可遠端保安監察，減省巡邏次數。
幫緊你！幫緊你！：Real Estate FinTech
金融科技(FinTech)亦可在物管領域內應用，簡單如支援不同電子支付平台，為物業建立支付網關(payment gateway)，方便業戶繳交管理費。金融科技還可結合上述物聯網，以動態數據和雲端計算，釐定物業維修費用、保險甚至按揭估值。
安防把關：Smart Access
傳統物業的門禁管理系統離不開智能卡或密碼輸入的接觸式安防模式，但隨著雲端計算和5G網絡的成熟，現今的門禁管理系統已能透過手機app生成一次性的二維碼來進出設施，亦可以通過AI影像識別業戶，甚至將業戶手機app連接物業的閉路電視，即時查看訪客身份，甚至app操作遙距解鎖放行。