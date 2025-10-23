應科院亮相InnoCarnival推廣科普

由創新科技署主辦的「創新科技嘉年華」 (InnoCarnival)，即日至10月26日於香港科學園舉行，活動以「創科點亮夢想」為主題。香港應用科技研究院(應科院)亦設有展位，展示了六項創新科技，涵蓋人工智能、智慧出行、醫療科技、建築科技、智能生產等不同領域，市民可把握機會前往參與，感受創意科技的力量。 應科院行政總裁孫耀達博士工程師表示，應科院積極支持香港特區政府推動全民科普教育，播下種子助力本地創科生態蓬勃發展。他說：「應科院致力研發『貼地』且具實際效益的創新技術，廣泛應用於各行各業，協助提升營運效率及解決痛點。我們樂於藉這項年度盛事，向公眾展示我們引以為傲的科研成果。」 他續指：「『創新科技嘉年華』每年吸引數十萬名市民參與，冀能啟發更多年輕人投身創科領域，發揮潛能、成就夢想。」 焦點科技 膠囊內窺鏡專用系統晶片

唐靖基(左)與覃兆童(右)介紹應科院研發的膠囊內窺鏡專用系統晶片。 膠囊內窺鏡專用系統晶片

這項革新的非入侵性「膠囊內窺鏡專用系統晶片」技術，讓有消化道問題的病人可以在毋需麻醉、降低感染風險、而且不影響日常生活及工作的情況下完成更舒適的檢查。此技術不單將數據傳輸能力提升逾7倍，可支援更高清的畫質傳輸，有助提升診斷準確性，而且晶片體積亦較傳統設計縮小42%，配合足以應付24小時運作的電量，患者將膠囊內窺鏡吞下後，只需將訊號接收器隨身攜帶，便可繼續日常工作，直至將膠囊排出體外。這款膠囊內窺鏡能一次過檢查整個消化道系統(包括口腔、食道、胃、小腸，以至大腸），據了解，合作夥伴現正進行臨床試驗及申請醫療認證，預計最快明年內可正式推出市場。 城市包裹運送無人機技術

應科院資深工程師曹慧女士

由應科院團隊與香港理工大學合作夥伴共同搭建的「送藥無人機」，當路面交通阻塞時，可提高運送藥物、血清的效率。無人機採用先進定位系統，包括全球衛星導航系統實時動態定位(GNSS-RTK)、慣性導航演算法。此外，亦可使用團隊在車聯網項目所搭載的一系列路側單元設備(RSU)，與無人機產生聯動，以提升無人機在定位和導航的能力。就算市區的高山和高樓大廈林立的環境，亦可提升運送的定位精準度。團隊亦準備與港珠澳大橋管理局合作，利用無人機為大橋進行基礎設備巡邏檢查的研究。在低空經濟監管沙盒支持下，現時正預備進行無人機運送藥物的試飛，兩條航線分別由白石角飛往大埔，以及於港怡醫院至離島。團隊亦計劃未來會開展跨境無人機運送項目，進一步推動本港低空經濟發展。 智能光學精準定位系統

鄧衍昕博士