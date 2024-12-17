懲教助理縱容囚犯使用手機　3人遭廉署起訴今罪成

懲教助理縱容囚犯使用手機及代購香煙 3人遭廉署起訴今罪成 (資料圖片)

廉政公署早前落案起訴兩名懲教助理、一名囚犯及兩名釋囚，控告5人串謀觸犯公職人員行為不當，縱容涉案囚犯在塘福懲教所權管有及使用手提電話，並為該名囚犯把未經授權香煙帶進監獄。其中兩名被告早前已認罪判囚，餘下3名被告經審訊後，今日(17日)在區域法院被裁定罪名成立。 被告楊敬倫(46歲)，懲教署一級懲教助理；及劉燕俊(32歲)，囚犯，同被裁定一項串謀觸犯公職人員行為不當罪名成立。劉燕俊與釋囚張銳明(40歲)，另被裁定一項串謀觸犯公職人員行為不當罪名成立。另外，李浩維，二級懲教助理；林翰祺，釋囚，早前分別被判囚7個月及6個月。

用手提電話可參與非法活動或越獄 法官表示，將未經授權物品帶進監獄會危害監獄紀律及保安，引進手提電話則屬極度嚴重情況，有可能讓囚犯在獄中繼續進行犯罪不法行為，並將案件押後至明年3月4日求情及判刑，期間各被告還押懲教署看管。控方在審訊時亦曾指出，囚犯嚴禁在監獄內使用手提電話。如囚犯不受管制以手提電話接觸外界，則可參與非法活動或計劃越獄，威脅監獄保安及破壞公眾安全。

懲教助理縱容囚犯使用手機及代購香煙 3人遭廉署起訴今罪成 (資料圖片)

塘福懲教所搜出未經授權物品 本案源於懲教署轉介廉署的貪污投訴，廉署經調查後於2020年10月23日，從塘福懲教所囚犯劉燕俊搜出一部手提電話、一張手提電話儲值卡及不屬囚犯可選購牌子的香煙等未經授權物品。案發時，一級懲教助理楊敬倫是塘福懲教所維修組的主管人員，在李浩維等二級懲教助理協助下，監管囚犯的紀律及活動。囚犯劉燕俊及案發時已獲釋的張銳明及林翰祺，曾於不同時段被派到組內工作。