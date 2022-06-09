懲教男職員涉偷拍裙底 官批令人不安判罪成

23歲懲教署男職員去年暑假在中環一部扶手電梯上偷拍女子裙底，遭途人追截下稱自己僅是「影吓啲女」，又要求保安放他一馬。被告否認一項作出有違公德的行為罪，案件今在東區裁判法院裁決。

官： 追截被告市民 證供清晰簡單而直接

被告許全有被控於2021年8月30日在中環環球大廈外扶手電梯拍攝女子X裙底。何官裁決稱，追截被告的市民潘俊陞作供時態度認真、堅定，證供清晰簡單而直接，並非一個會誇大其辭的人。雖然辯方在審訊時爭議潘描述事件細節與事主未有達成共識，例如被告偷拍時手上除電話外有否其他物品，及潘與被告期間的對話。不過何官指出，事主當時背對被告，一直沒有留意周遭環境，故她聽不清楚是合情合理。

辯方：父母形容他是「乖乖仔」 相信他是一時衝動

辯方又質疑潘事發前已觀察了被告一段時間，但卻不要求檢查其手機。何官接納潘解釋稱，自己只是普通市民，沒有權利這樣做。至於警方未有在被告手機發現任何涉案相片或影片，何官表示其中原因可以很多，例如被告已在扶手電梯上即場刪去，或他無成功拍下，但法庭不宜猜測。辯方求情指，被告因本案很大機會工作不保，並稱被告父母形容他是「乖乖仔」，一直品學兼優，相信他是因一時衝動犯案。

暫委裁判官何慧嫻指，任何一名思想正常的人看見被告的行為都會感到不安，無論他是否成功拍得該些照片，都已構成作出猥褻行為，況且事件發生在公共場所，遂判被告罪名成立。法庭為其索取社會服務令報告後再於6月23日判刑，期間被告續准保釋。