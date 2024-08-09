懲教立德學院首屆75人畢業 唐英傑畢業︰後悔受偏激言論影響遭人利用

懲教署轄下的「立德學院」首屆畢業典禮在昨於白沙灣懲教所舉行，共75名在囚人士完成課程。其中一名畢業學員為《港區國安法》首案被告、正服刑的唐英傑，他分享時指，當時受到偏激言論的影響，被人利用，因而做出錯誤事情。入獄後，參與懲教署的計劃才意識到以暴力來解決問題是錯誤的做法。他勉勵其他學員不要放棄目標，要像香港運動員般，迎難而上，總有一天會有機會站在屬於自己的頒獎台上，實現夢想。
立德學院去年11月成立，為在囚人士全日制應用教育文憑課程，學員完成課程及通過考試，取得等同中學文憑試5科二級成績的學歷。首屆畢業禮昨於白沙灣懲教所舉行，共60名男學員及15名女學員全員畢業。當中兩名學員包括唐英傑和阿輝(化名)在台上分享。
唐英傑在2020年駕駛插有港獨旗幟的電單車撞向警員，翌年被裁定煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪成，判囚9年。他分享時指，當時受到偏激言論的影響，被人利用，因而做出錯誤事情。入獄後，他參與懲教署的「沿途有理」計劃後，意識到以暴力來解決問題是錯誤的做法。他又批評當時叫大家衝擊政府的人，現在則外國享受「偷回來的自由」，「叫人衝自己鬆」。
在囚數年，他坦言，因無法履行出席妹妹畢業禮的承諾，亦錯過她的婚禮感遺憾。他續指，在這裡重新認識國家，明白中國比外國進步很多；他希望將來可通過實際行動來彌補過去對國家的不敬，回饋社會。
阿輝在2016年因管有危險藥物罪成，被判16年4個月。他昨指，衷心感謝立德學院給予他重讀的機會，為他打開向上流動的大門，讓他擁有更多選擇的可能。
他稱，因中一輟學，重拾書本學習，十分艱辛，但憑家人的鼓勵和支持，他咬緊牙關克服重重困難。他未來希望能夠朝室內設計方向發展，貢獻社會。
出席畢業禮的保安局長鄧炳強表示，對唐英傑的例子深受感動，唐當初誤信別人，悔不當初，現在有機會了解國家，希望他能成為對社會有用的人。鄧炳強指，學員所獲得的證書，不僅代表他們在中學文憑試中取得5科二級成績的學歷，更代表著他們自強不息、自我提升的態度，這令鄧感到自豪。鄧炳強稱，明年立德學院會開設更多課程，具體課程內容仍待進一步商討。