懲教立德學院首屆75人畢業 唐英傑畢業︰後悔受偏激言論影響遭人利用

懲教署轄下的「立德學院」首屆畢業典禮在昨於白沙灣懲教所舉行，共75名在囚人士完成課程。其中一名畢業學員為《港區國安法》首案被告、正服刑的唐英傑，他分享時指，當時受到偏激言論的影響，被人利用，因而做出錯誤事情。入獄後，參與懲教署的計劃才意識到以暴力來解決問題是錯誤的做法。他勉勵其他學員不要放棄目標，要像香港運動員般，迎難而上，總有一天會有機會站在屬於自己的頒獎台上，實現夢想。 立德學院去年11月成立，為在囚人士全日制應用教育文憑課程，學員完成課程及通過考試，取得等同中學文憑試5科二級成績的學歷。首屆畢業禮昨於白沙灣懲教所舉行，共60名男學員及15名女學員全員畢業。當中兩名學員包括唐英傑和阿輝(化名)在台上分享。

唐英傑在2020年駕駛插有港獨旗幟的電單車撞向警員，翌年被裁定煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪成，判囚9年。他分享時指，當時受到偏激言論的影響，被人利用，因而做出錯誤事情。入獄後，他參與懲教署的「沿途有理」計劃後，意識到以暴力來解決問題是錯誤的做法。他又批評當時叫大家衝擊政府的人，現在則外國享受「偷回來的自由」，「叫人衝自己鬆」。 在囚數年，他坦言，因無法履行出席妹妹畢業禮的承諾，亦錯過她的婚禮感遺憾。他續指，在這裡重新認識國家，明白中國比外國進步很多；他希望將來可通過實際行動來彌補過去對國家的不敬，回饋社會。