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2023-08-01 20:53:49

懲教署下月16日起放寬入職體能測試要求

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懲教署宣布下月16日起放寬體能測試要求。(資料圖片)

懲教署宣布下月16日起放寬體能測試要求。(資料圖片)

懲教署今日(1日)宣布，由下月16日起，懲教主任及二級懲教助理的入職體能測試將採用新標準。新的體能測試項目將由五項改為四項，包括以靜態肌力測試取代仰臥起坐及立地向上直跳，及將9米 x 10次穿梭跑改為10米 x 4次穿梭跑。而原本的俯撐取放及800米跑則會保留。

體能及面試縮至一天內完成

懲教署表示，不時檢視招募政策，包括入職要求，並採取積極主動策略以吸引更多人士投考。署方又指，由於現時的體能測試項目及其標準已沿用近20年，署方早前委託運動醫學專家進行檢討，重新制訂更能符合現今懲教人員日常工作需要的體能測試要求。

懲教署又指，為加快遴選程序，署方近月已將體能測試、《基本法及香港國安法》測試、小組面試及遴選面試由過往兩日分開完成縮短至一日內完成。署方會繼續加強宣傳及舉辦不同類型的招募活動，包括入職講座、工作坊、展覽及到粵港澳大灣區大學進行招聘會等。

懲教主任及二級懲教助理體能測試要求：

項目 男士 女士
靜態肌力測試(上臂力、肩膊力、腿力及腰背力) ≥ 127.56公斤 ≥ 83.84 公斤
穿梭跑(10 x 4) ≤ 12.9" ≤ 14.6"
俯撐取放(三十秒) 14.5 13
800米跑 ≤ 3'50" ≤ 5'13"
靜態肌力測試示範。
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