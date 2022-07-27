懲教署傍晚發稿 批涉囚友待遇言論失實抹黑

懲教署傍晚發稿，指對於一名公眾人士於今日(27日)透過媒體，就在囚人士待遇作出失實言論，懲教署特此作出澄清，以正視聽。

懲教署指，致力確保羈管環境穩妥、安全、人道、合適和健康，一直以來持續採取多項措施改善監獄內的羈押環境，當中包括院所內空氣流通的情況。除恆常更換風扇外，署方亦按實際需要於各院所加裝不同類型風扇，包括風力強勁的牛角扇及防自殺設計的滾筒扇，並按部就班安裝新式閘門及窗戶，改善空氣流通。

此外，懲教署亦批准在囚人士購買冰巾及手搖扇。基於保安理由，署方不會批准在囚人士購買退熱貼。

懲教署又表示，會按法例規定，每日安排在囚人士參與運動，基於健康理由而獲醫生豁免者除外。署方亦會根據院所運作，安排在囚人士每日分時段洗澡，不會規限須於10分鐘內完成。

一般而言，署方會於在囚人士就寢時關閉囚室內的照明裝置。然而，署方會因應院所實際運作需要，於夜間維持個別囚室的適度照明，以確保懲教人員能有效監察在囚人士的健康狀況。

懲教署表示，對於個別公眾人士作出失實言論以圖抹黑本署，予以讉責。

前社福界立法會議員邵家臻今早接受電台訪問，回應裁判官吳重儀曾將小學教師楊博文還柙小欖精神病院一事。他在訪問中形容小欖精神病院「監中之監，獄中之獄」，情況比其他懲教所更差。他指，院內囚屋24小時開燈，每日只有10分鐘洗澡時間可離開囚室。

他又提到，懲教署近年除增加冰巾及牛角風扇之外，就沒有任何降溫新措施，建議署方將退熱貼列入認可物資名單。