懲教署申4.6億元撥款　重建香港懲教學院多用途體育館

懲教署近年持續推展「智慧監獄」，香港懲教學院亦已加入相應訓練內容，惟建築物相繼出現老化問題，學院長遠亦計劃引入更多創新科技，以及增加學員接受虛擬實境訓練的次數。署方向立法會申請逾4.6億元撥款，以原址重建學院現有的多用途體育館為一座多用途綜合大樓。
保安局、懲教署和建築署向立法會保安事務委員會提交文件，解釋學院的教學模式近年改為積極發展「智慧訓練」、改善現有教學設施、加強應用創新科技。不過，文件指出學院現有教學和訓練設施早已不敷應用，而學院現時只透過簡單的翻新工程，改裝原有課室為虛擬實境訓練場地。長遠而言，學院計劃引入更多創新科技及增加學員接受虛擬實境訓練次數。
重建工程料3年半內完成
此外，懲教署2018年起全年招聘二級懲教助理，因而長期徵用學院部分訓練設施作遴選用途。署方認為，有必要解決學院設施不足的問題，以便長遠發展和推廣社區教育需要等。
當局計劃在赤柱東頭灣道47號的原址，重建學院現有的多用途體育館為一座全新多用途綜合大樓，設施包括室內體育館、健身室、可容納250人的演講廳、室內迷你靶場、虛擬實境訓練室、一 個槍械庫及附屬設施。同時，現有位於西翼的健身室和行政大樓內的槍械庫，於新大樓建成後擬分別別改造為新的戰術訓練室和戰術訓練器材貯存室。
保安事務委員會下周二(14日)將召開會議商討，當局指擬議工程會在取得財委會批准撥款後展開，預計約3年半內完成。