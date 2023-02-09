懲教署申4.6億元撥款　重建香港懲教學院多用途體育館

懲教署近年持續推展「智慧監獄」，香港懲教學院亦已加入相應訓練內容，惟建築物相繼出現老化問題，學院長遠亦計劃引入更多創新科技，以及增加學員接受虛擬實境訓練的次數。署方向立法會申請逾4.6億元撥款，以原址重建學院現有的多用途體育館為一座多用途綜合大樓。

保安局、懲教署和建築署向立法會保安事務委員會提交文件，解釋學院的教學模式近年改為積極發展「智慧訓練」、改善現有教學設施、加強應用創新科技。不過，文件指出學院現有教學和訓練設施早已不敷應用，而學院現時只透過簡單的翻新工程，改裝原有課室為虛擬實境訓練場地。長遠而言，學院計劃引入更多創新科技及增加學員接受虛擬實境訓練次數。